Российских военных научат уничтожать мини-дроны стрельбой из ружей

Фото: iStock/Aleksandr Golubev
Российских военнослужащих будут учить уничтожению мини-дронов ВСУ на линии боевого соприкосновения методом скоростной стрельбы из ружей. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Мини-дроны в зоне СВО являются серьёзной проблемой для личного состава и военной техники. При этом уничтожать такие объекты средствами ПВО неэффективно, поскольку они малы по размеру и прилетают, как правило, довольно большими группами.
На полигоне Алабино в Подмосковье завершился первый практический курс подготовки инструкторов Московского военного округа по противодействию малогабаритным беспилотникам. Этот курс связан со спортивной дисциплиной – стендовой стрельбой, при которой военных учат как можно быстрее уничтожать малые дроны, летящие с нескольких сторон, из ружей.
В скором времени обученные инструкторы отправятся в зону СВО, где передадут свои навыки и знания бойцам артиллерийских, штурмовых и разведывательных подразделений группировки войск «Запад».
Читайте также:
Российские артиллеристы уничтожили наблюдательный пункт ВСУ на правом берегу Днепра
SZ: авиабомбы ВКС РФ оказывают разрушительный эффект на позиции ВСУ в Харькове
Российские инженеры начали изучать системы управления и наведения Storm Shadow
На полигоне Алабино в Подмосковье завершился первый практический курс подготовки инструкторов Московского военного округа по противодействию малогабаритным беспилотникам. Этот курс связан со спортивной дисциплиной – стендовой стрельбой, при которой военных учат как можно быстрее уничтожать малые дроны, летящие с нескольких сторон, из ружей.
В скором времени обученные инструкторы отправятся в зону СВО, где передадут свои навыки и знания бойцам артиллерийских, штурмовых и разведывательных подразделений группировки войск «Запад».
Читайте также:
Российские артиллеристы уничтожили наблюдательный пункт ВСУ на правом берегу Днепра
SZ: авиабомбы ВКС РФ оказывают разрушительный эффект на позиции ВСУ в Харькове
Российские инженеры начали изучать системы управления и наведения Storm Shadow
Анастасия Чинкова