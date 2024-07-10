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Российских военных научат уничтожать мини-дроны стрельбой из ружей

10 июля 2024, 05:27
Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Российских военнослужащих будут учить уничтожению мини-дронов ВСУ на линии боевого соприкосновения методом скоростной стрельбы из ружей. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Мини-дроны в зоне СВО являются серьёзной проблемой для личного состава и военной техники. При этом уничтожать такие объекты средствами ПВО неэффективно, поскольку они малы по размеру и прилетают, как правило, довольно большими группами.

На полигоне Алабино в Подмосковье завершился первый практический курс подготовки инструкторов Московского военного округа по противодействию малогабаритным беспилотникам. Этот курс связан со спортивной дисциплиной – стендовой стрельбой, при которой военных учат как можно быстрее уничтожать малые дроны, летящие с нескольких сторон, из ружей.



В скором времени обученные инструкторы отправятся в зону СВО, где передадут свои навыки и знания бойцам артиллерийских, штурмовых и разведывательных подразделений группировки войск «Запад».

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#обучение
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#алабино
Российские военные указали на снарядный голод у ВСУ
Боец ВС РФ: несмотря на помощь Запада, у ВСУ начинается снарядный голод
10 июля 2024, 05:39

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Несмотря на оказываемую Западом помощь, украинские военные на Херсонском направлении испытывают снарядный голод. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил замкомандира взвода артиллеристов-десантников группировки войск «Днепр» с позывным «Турист».
Он подчеркнул, что в настоящее время российские войска работают активнее, потому что у украинских просто не хватает снарядов для ведения боёв.

По его словам, за последний месяц наблюдается увеличение количества украинских дронов, который на данный момент являются единственным оптимальным оружием ВСУ.

Ранее сообщалось, что артиллеристы этой группировки войск успешно уничтожили наблюдательный пункт ВСУ на правом берегу Днепра.

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Российские артиллеристы уничтожили наблюдательный пункт ВСУ на правом берегу Днепра
Солдаты ВДВ уничтожили наблюдательный пункт ВСУ на правом берегу Днепра
10 июля 2024, 05:15

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Расчёт артиллерийского 122-миллиметрового орудия Д-30 российских десантников группировки войск «Днепр» уничтожил наблюдательный пункт и группу пехоты украинских войска на правом берегу Днепра на Херсонском направлении. Об этом сообщает РИА Новости.
В настоящее время, по словам бойца с позывным «Сокол», основная опасность на линии боевого соприкосновения исходит от беспилотников и натовской артиллерии 155-го калибра.

При этом артиллеристы указывают на то, что оказанная западными союзниками Украины помощь никак не сказалась на интенсивности артиллерийского огня ВСУ.

Корреспондент агентства рассказал, что расчёт получил координаты цели, которую необходимо уничтожить. Объект был обнаружен с помощью разведывательного дрона. В общей сложности было произведено пять выстрелов. Беспилотник зафиксировал, что все снаряды точно попали к цель, уничтожив наблюдательный пункт ВСУ вместе с личным составом.

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#сво
#беспилотник
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В Ровно раздались взрывы
«Зеркало недели»: в Ровно на фоне воздушной тревоги раздались взрывы
10 июля 2024, 04:29

Фото: iStock/aapskyaapsky

В городе Ровно на Украине на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы. Об этом сообщает украинское издание «Зеркало недели» в своём Telegram-канале.
Отмечается, что на территории области видно зарево, возникшее после взрывов.

Также в некоторых районах региона зафиксированы перебои с электроснабжением.

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога была объявлена в Ровненской, Харьковской, Днепропетровской, Хмельницкой, Житомирской, Черновицкой, Винницкой, Одесской и Николаевской областях.

Ранее сообщалось, что украинские войска за минувшие сутки 42 раза обстреляли территорию ДНР, выпустив 129 снарядов.

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#воздушная тревога
#сво
#вс рф
#всу
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Politico: Украина хочет добиться снятия запрета на удары по РФ оружием из США
10 июля 2024, 02:33

Фото: iStock/aapsky

Украина хочет добиться снятия ограничений на удары американским оружием по территории России в ходе саммита НАТО. Об этом сообщает газета Politico, ссылаясь на главу офиса Зеленского Андрея Ермака.
Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден разрешил Киеву использовать поставленное Соединёнными Штатами оружие для ведения контрбатарейной борьбы с целями на территории России, которые угрожают району Харькова. Однако под запретом осталось применения оперативно-тактических ракет ATACMS и прочих средств дальнего огневого поражения.

По данным издания, Киев планирует усилить давление на администрацию Байдена для снятия всех ограничений.

Ермак в беседе с изданием уточнил, что в первую очередь Украина хочет добиться снятия ограничений на использование дальнобойных ракет ATACMS.

Также он добавил, что поставка вооружений, одобренная Конгрессом США ещё весной, до сих пор задерживается.

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#украина
#сша
#россия
#обстрел
#сво
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Небензя: упавшая на детскую больницу в Киеве ракета выпущена из норвежского ЗРК
Небензя: РФ ждёт реакции от Норвегии на инцидент в Киеве с применением NASAMS
10 июля 2024, 01:32

Фото: iStock/PavelRodimov

Ракета, попавшая в здание детской больницы в Киеве, была выпущена из норвежского зенитного ракетного комплекса (ЗРК) NASAMS. Об этом сообщил постпред России при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совбеза.
Дипломат подчеркнул, что российская сторона ждёт ответа от норвежских властей, которые поставили Киеву это оружие. Он задался вопросами о том, санкционировали ли они, что ЗРК использовалась для удара по больнице, а также чтобы она размещалась в жилом секторе.

Небензя добавил, что ВС РФ действительно ударили по военным объектам на территории Украины. В частности, что в завод имени Артема в Киеве, который находится в двух километрах от больницы «Охматдет».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова во вторник сообщила, что уже точно подтверждено, что в здание больницы попала ракета из норвежского ЗРК.

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#россия
#украина
#норвегия
#ракета
#обстрел
#василий небензя
#оон
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Экс-полковник СБУ: ЧП с блокировкой ТЦК в Ворохте стало серьезным сигналом Киеву
10 июля 2024, 01:23

Фото: istockphoto/Irina Piskova

Бывший полковник СБУ Олег Стариков прокомментировал ЧП в Ивано-Франковской области Украины, где жители поселка Ворохта перекрыли трассу знак протеста против установки блокпоста военными и заблокировали работу ТЦК. В интервью журналисту Александру Шелесту* он назвал этот инцидент серьезным сигналом для Киева.
«Это та область, где (…) люди пережили Австро-Венгерскую империю, Советскую империю. Там совершенно другой уклад. Если уж они так начали действовать, то это звоночек очень серьезный», — заявил Стариков.
Экс-полковник СБУ предостерег Киев от репрессивных мер, предупредив, что они могут привести к непредсказуемым последствиям.

Инцидент в Ворохте произошел неделю назад, 4 июля. Жители небольшого поселка стали жаловаться, что после начала мобилизации к ним перестали приезжать туристы.

Ранее сообщалось, что на Украине с февраля 2022 года сотрудники местных военкоматов объявили в розыск более 400 тысяч уклонистов. Об этом сообщало украинское издание «Страна» со ссылкой на юриста Романа Лихачева. Отмечалось, что с начала СВО на нарушителей воинского учета также составили 180 тысяч административных протоколов.

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#сво
#киев
#сбу
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SZ: авиабомбы ВКС РФ оказывают разрушительный эффект на позиции ВСУ в Харькове
10 июля 2024, 01:03

Фото: istockphoto / Vladimir Zapletin

Российские планирующие авиабомбы стали главной причиной для падения Авдеевки и теперь оказывают разрушительный эффект на позиции ВСУ в Харькове. Об этом сообщает чешская газета Seznam zprávy. В материале уточняется, что еще одна существенная проблема – это расположение бомбардировщиков в глубине России, куда не может дотянуться Украина.
«В этом году широкое применение авиационных планирующих бомб послужило главной причиной падения укрепленного города Авдеевка. В последние дни заметен их разрушительный потенциал в Харькове», — отмечают в публикации.

По данным издания, американские истребители F-16, которые должны отправить Украине, не смогут поменять положение дел в небе над страной, ведь им придется столкнуться с противником, который совершенствует свои умения по мере продолжения конфликта.
«Одна из проблем — наземная противовоздушная оборона. Из-за нее украинским боевым самолетам крайне опасно летать на больших высотах практически в любом месте на Украине. <…> То есть российская ПВО значительно снизит эффективность F-16», – заключили в газете.
Авиабомбы с модулями планирования и коррекции позволяют российским самолетам бить по укрепрайонам противника в зоне СВО, не подставляясь под прицел зенитно-ракетных комплексов ВСУ.

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#оборона
#сво
#всу
#истребители
#пво
#бомба
#самолет
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ВСУ за сутки 42 раза обстреляли территорию ДНР, выпустив 129 боеприпасов
10 июля 2024, 00:40

Фото: iStock/frantic00

ВСУ за прошедшие сутки 42 раза обстреляли территорию ДНР, выпустив 129 боеприпасов. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в своём Telegram-канале.
Отмечается, что 13 обстрелов были зафиксированы на донецком направлении и ещё 29 – на горловском.

В результате обстрелов пострадали два мирных жителя, были повреждены 14 частных домов и два объекта гражданской инфраструктуры.

При этом уточняется, что в предыдущие сутки украинские войска произвели 29 обстрелов.

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#днр
#всу
#обстрел
#сво
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Умеров: украинцы из Европы должны вступить в формирующийся в Польше легион ВСУ
10 июля 2024, 00:25

Фото: istockphoto/Gennadiy Kravchenko

Проживающие в Европе украинцы должны вступить в «украинский легион», который сформируют в Польше. С таким призывом для пополнения рядов ВСУ обратился министр обороны Рустем Умеров, сообщает украинское издание «Страна».
По словам Умерова, находящиеся в Европе добровольцы якобы получат современную подготовку от союзников из Польши, Литвы и других стран ЕС, а «легион будет оснащен лучшим оборудованием от наших международных партнеров, что повысит его эффективность на поле боя».

О создании подразделения сообщил накануне, 8 июля, Владимир Зеленский. Согласно его заявлению, формирование «украинского легиона» – часть
соглашения Киева и Варшавы о безопасности.

По данным издания, Польша будет влиять на украинских беженцев, чтобы они пополняли ряды легиона. Как именно власти собираются это делать, не объясняется.

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#добровольцы
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#ес
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#украина
#всу
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