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В Крыму заявили, что от выполнения задач СВО зависит судьба всего мира

Аксёнов: судьба всего мира зависит от выполнения задач СВО
04 февраля 2024, 11:50
Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

От выполнения задач СВО зависит судьба не только России, но и всего мира. Об этом в своём Telegram-канале сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов в честь годовщины начала работы Ялтинской конференции в 1945 году.
Он отметил, что новый миропорядок всегда устанавливают победители, поэтому крайне важно успешно выполнить все поставленные задачи СВО.

Аксёнов добавил, что история показала, кого признаёт Запад. Несмотря на все заявления о мире, восхваляется только сила. Тогда основные принципы послевоенного мироустройства были выработаны по итогам встречи лидеров «большой тройки».


Однако сотрудничество не затянулось, и уже через полгода президент США Гарри Трумэн намекнул руководителю СССР Иосифу Сталину об испытаниях ядерного оружия. А в марте 1946 года Черчилль произнёс свою знаменитую Фултонскую речь, фактически ставшую началом холодной войны, рассказал Аксёнов.

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Politika: Зеленский намерен обвинить Залужного в крушении Ил-76
04 февраля 2024, 10:38

Фото: РИА Новости/СК РФ

Президент Украины Владимир Зеленский и его окружение намерены обвинить главкома ВСУ Валерия Залужного в крушении российского самолёта Ил-76 под Белгородом. Об этом пишет сербская газета Politika.
В статье отмечается, что Зеленский хочет избежать ответственности за крушение самолёта, прикрываясь просьбой об отставке Залужного. Глава государства и его окружение хотят возложить вину на Главкома ВСУ, а затем потребовать международного расследования произошедшей катастрофы.

Кроме того, стало известно, что украинские власти, вероятно, не подозревали, что на борту Ил-76 находятся пленные бойцы ВСУ. А Зеленский, отдав приказ сбить самолёт, хотел поднять моральный дух солдат украинской армии, но не добился желаемого.

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#самолет
#всу
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В ЛНР объявлен траур по жертвам обстрела ВСУ в Лисичанске
04 февраля 2024, 10:02

Фото: iStock/Boris Ipatov

В ЛНР объявили траур по жертвам обстрела ВСУ в Лисичанске. Об этом в своём Telegram-канале сообщил глава региона Леонид Пасечник.
Уточняется, что день траура объявлен в воскресенье, 4 февраля.

Напомним, что накануне украинские войска нанесли удар по Лисичанску. Снаряд попал в здание пекарни, в котором в этот момент находилось большое количество людей. По последним данным, число жертв возросло до 28 человек, среди которых 18 мужчин, девять женщин и один ребёнок. Пострадавшими числятся десять человек.

В Следственном комитете России заявили, что по предварительным данным удар по пекарне был нанесён из РСЗО HIMARS, поставленной Украине западными союзниками.

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#лнр
#погибшие
#обстрел
#всу
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МЧС: Количество жертв ВСУ в Лисичанске выросло до 28, среди них один ребёнок
04 февраля 2024, 09:25

Фото: istockphoto/hxdbzxy

Число жертв трагедии в Лисичанске выросло до 28 человек. Среди погибших есть один ребёнок.
Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС. Сотрудники экстренных служб в настоящее время продолжают поисково-спасательные работы на месте обрушения пекарни, которая подверглась удару ВСУ. В настоящее время разобрано около 65% разрушенных конструкций.

На данный момент спасатели смогли извлечь из-под развалин и обломков десять человек, оставшихся в живых. Им оказывается медицинская помощь. К сожалению, 28 человек, среди которых один ребёнок, погибли. Накануне, 3 февраля, украинские террористы нанесли по зданию пекарни в Лисичанске удар с использованием РСЗО HIMARS. По предварительным данным, под обломками могло оказаться до 40 человек.

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#всу
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Палата представителей США рассмотрит законопроект о помощи Израилю без Украины
Джонсон: палата представителей США рассмотрит проект помощи Израилю без Украины
04 февраля 2024, 00:57

Фото: iStock/lucky-photographer

Палата представителей США будет рассматривать законопроект о выделении помощи Израилю, не включая при этом средства для Украины. Об этом сообщил спикер законодательного органа Майк Джонсон в письме коллегам, передает РИА Новости.
В своем обращении Джонсон отметил, что учитывая неспособность Сената принять законодательство своевременно, а также опасные обстоятельства, с которыми сталкивается Израиль, Палата представителей будет продолжать играть ведущую роль.

Предложенный законопроект предусматривает выделение Израилю суммы в 17,6 миллиарда долларов, но в отдельности от финансирования для Украины. Спикер отметил, что Сенат готов представить свой собственный законопроект, включающий дополнительные средства на национальную безопасность, в том числе для Украины и Израиля.

Однако сенаторы лишили себя возможности быстрого рассмотрения этой инициативы, не включив Палату представителей в свои переговоры.

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#переговоры
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Число погибших при ударе по пекарне в Лисичанске выросло до 11 человек
Число погибших при ударе по ВСУ по пекарне в Лисичанске выросло до 11 человек
03 февраля 2024, 23:22

Фото: МЧС России

Число жертв удара по пекарне в Лисичанске Луганской народной республики (ЛНР) увеличилось до 11 человек, сообщили в пресс-службе МЧС России.
«На данный момент десять человек были спасены и переданы медикам сотрудниками МЧС России. К сожалению, 11 человек погибли», — подчеркнули в ведомстве.
Вечером 3 февраля Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по пекарне в Лисичанске. По словам представителя Следственного комитета России, здание было атаковано, вероятно, из реактивной системы залпового огня HIMARS, переданной украинским военным со стороны Запада.

Военная комендатура ЛНР уточнила, что под завалами может находиться около 40 человек, и разбор обломков будет продолжаться в течение ночи.

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#мчс
#человек
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#лнр
#всу
#удар
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Число погибших при обстреле в Лисичанске ЛНР возросло до девяти
03 февраля 2024, 21:46

Фото: РИА Новости/Максим Захаров

Количество погибших при обстреле Лисичанска в ЛНР в субботу, 3 февраля, увеличилось до девяти. Об этом пишет РИА Новости.
«По последним данным погибших — девять», — цитирует агентство слова собеседника в региональной военной комендатуре.

Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник ранее сообщил, что ВС Украины 3 февраля обстрелом разрушили пекарню в ЛНР. По данным военной комендатуры, под завалами могут находиться около 40 человек.

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#лнр
#всу
#обстрел
#погибшие
#сво
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Шестерых пострадавших извлекли из-под завалов пекарни в Лисичанске
Из-под завалов в Лисичанске извлекли пятерых погибших, шестерых спасли
03 февраля 2024, 19:46

Фото: iStock/Dmitriy Prokofev

Из-под завалов пекарни в Лисичанске в ЛНР извлекли пятерых погибших и шестерых пострадавших мирных жителей. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ.
В беседе с РИА Новости представитель ведомства подчеркнул, что пожарно-спасательные подразделения МЧС извлекли тела пяти погибших, шестерых человек удалось спасти.

В настоящее время продолжаются поисково-спасательные работы.

Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что ВСУ нанесли удар по пекарне в Лисичанске. Под завалами могут находится несколько десятков человек. Он отметил, что ВСУ намеренно нанесли удар по этому объекту, зная, что в выходной день жители приходят в пекарню, в которой организована выдача хлеба.

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#пострадавшие
#погибшие
#всу
#лнр
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Солдат ВС РФ помог отбить занятое ВСУ село, спрятавшись на чердаке дома
03 февраля 2024, 19:32

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Командир батареи самоходных гаубиц 2С3 «Акация» Николай Никонов спрятался на чердаке дома в селе Попасное, занятом ВСУ, чем помог российским военным отбить населённый пункт. Об этом в Telegram-канале сообщило Минобороны РФ.
Военный рассказал, что ВСУ использовали средства радиоэлектронной борьбы, поэтому российские военные не могли запустить беспилотники для разведки территории.

Однако необходимо было поразить цель, для чего Никонов подобрался к противнику на расстоянии 100 метров и корректировал огонь гаубиц, используя бинокль и радиостанцию.

Он рассказал, что залез на чердак деревенского дома в Попасном под Луганском, откуда корректировал огонь и наблюдал за позициями украинских военных. При этом они узнали о его местоположении и начали обстреливать дом миномётами.

В результате, военного с тяжёлым ранением эвакуировали, а российские войска зашли на территорию и отбили село.

За такой поступок Никонова наградили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени.

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#спецоперация
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Два человека погибли при обстреле ВСУ пекарни в Лисичанске
Комендатура ЛНР: два человека погибли при обстреле ВСУ пекарни в Лисичанске
03 февраля 2024, 18:40

Фото: iStock/gorodenkoff

В результате удара ВСУ по пекарне в Лисичанске погибли двое мирных жителей. Об этом РИА Новости сообщили в Военной комендатуре ЛНР.
Ранее глава региона Леонид Пасечник в своём Telegram-канале сообщал, что ВСУ обстреляли пекарню в Лисичанске, в результате чего здание было разрушено. В ведомстве добавили, что в настоящее время под завалами могут находится около 40 человек.

В военной комендатуре региона сообщили, что двое человек погибли, ещё шестеро с ранениями экстренно доставлены в больницу.

На месте происшествия в данный момент работают специалисты МЧС и военной комендатуры ЛНР. С помощью спецтехники они пытаются достать людей из-под завалов.

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#лнр
#обстрел
#всу
#погибшие
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