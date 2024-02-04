В Крыму заявили, что от выполнения задач СВО зависит судьба всего мира

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
От выполнения задач СВО зависит судьба не только России, но и всего мира. Об этом в своём Telegram-канале сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов в честь годовщины начала работы Ялтинской конференции в 1945 году.
Он отметил, что новый миропорядок всегда устанавливают победители, поэтому крайне важно успешно выполнить все поставленные задачи СВО.
Аксёнов добавил, что история показала, кого признаёт Запад. Несмотря на все заявления о мире, восхваляется только сила. Тогда основные принципы послевоенного мироустройства были выработаны по итогам встречи лидеров «большой тройки».
Однако сотрудничество не затянулось, и уже через полгода президент США Гарри Трумэн намекнул руководителю СССР Иосифу Сталину об испытаниях ядерного оружия. А в марте 1946 года Черчилль произнёс свою знаменитую Фултонскую речь, фактически ставшую началом холодной войны, рассказал Аксёнов.
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Аксёнов добавил, что история показала, кого признаёт Запад. Несмотря на все заявления о мире, восхваляется только сила. Тогда основные принципы послевоенного мироустройства были выработаны по итогам встречи лидеров «большой тройки».
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Анастасия Чинкова