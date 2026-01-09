09 января 2026, 05:45

Фото: iStock/rancho_runner

Группировка войск «Восток» ликвидировала 17 украинских беспилотников за три часа в ходе освобождения населенного пункта Братское в Днепропетровской области. Об этом РИА Новости рассказал участник боевых действий с позывным «Атлас».





По его словам, противника удалось застать врасплох благодаря сопутствующим погодным условиям в виде тумана и сумерек. В результате оперативных действий российские военнослужащие заняли Братское



«За три часа при заходе уничтожили 17 летательных аппаратов-камикадзе», — добавил «Атлас».