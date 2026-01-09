ВС России ударили по энергетическим объектам в Киеве
Масштабный блэкаут произошёл в Киеве после комбинированной атаки российской армии. Об этом пишет Телеграм-канал SHOT.
Крылатые ракеты «Калибр» и беспилотники «Герань» ударили по нескольким ТЭЦ. На местах прилётов наблюдаются пожары.
Мэр столицы Украины Виталий Кличко в своём Телеграм-канале сообщил, что в городе повреждена критическая инфраструктура. По его словам, в некоторых районах возможны перебои с водоснабжением.
ВС РФ начали наносить удары по объектам на Украине после теракта на Крымском мосту в октябре 2022 года, ответственность за который, как утверждают российские власти, несёт киевский режим. Атаки осуществляются по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.
