Сальдо рассказал о террористических атаках ВСУ в Херсонской области
Сальдо: ВСУ продолжают бить по гражданской инфраструктуре Херсонской области
Интенсивность обстрелов Херсонской области со стороны Вооружённых сил Украине (ВСУ) не спадает, под ударами находятся жилые дома и энергетическая инфраструктура. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал губернатор региона Владимир Сальдо.
Политик утверждает, что удары по невоенным объектам украинская армия наносит целенаправленно. Эти атаки он назвал террористическими, так как в результате гибнут мирные жители.
Кроме того, по словам Сальдо, регулярным обстрелам подвергаются энергетические объекты Херсонской области, что приводит к перебоям с подачей электроэнергии.
«Энергетика остается одной из наиболее уязвимых сфер. Только за последний месяц было несколько ударов по трансформаторным подстанциям и линиям электропередачи, из-за которых временно без света оставались от нескольких тысяч до более 300 тысяч жителей области», — сказал губернатор.Напомним, президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины с целью защиты русскоязычных жителей Донбасса от киевского режима.