Сальдо рассказал о террористических атаках ВСУ в Херсонской области

27 декабря 2025, 06:22

Сальдо: ВСУ продолжают бить по гражданской инфраструктуре Херсонской области

Фото: iStock/undefined undefined

Интенсивность обстрелов Херсонской области со стороны Вооружённых сил Украине (ВСУ) не спадает, под ударами находятся жилые дома и энергетическая инфраструктура. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал губернатор региона Владимир Сальдо.





Политик утверждает, что удары по невоенным объектам украинская армия наносит целенаправленно. Эти атаки он назвал террористическими, так как в результате гибнут мирные жители.



Кроме того, по словам Сальдо, регулярным обстрелам подвергаются энергетические объекты Херсонской области, что приводит к перебоям с подачей электроэнергии.



«Энергетика остается одной из наиболее уязвимых сфер. Только за последний месяц было несколько ударов по трансформаторным подстанциям и линиям электропередачи, из-за которых временно без света оставались от нескольких тысяч до более 300 тысяч жителей области», — сказал губернатор.