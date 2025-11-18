Российские военные уничтожили до пяти танков Abrams в Харьковской области
До пяти американских танков Abrams с личным составом уничтожено в результате ночной атаки в Харьковской области. Об этом заявил в беседе с РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
Российские войска нанесли удар по городу Берестин. Выяснилось, что на днях туда были передислоцированы американские танки и экипажи из стран НАТО.
По словам Лебедева, в результате атаки уничтожено до пяти танков и 20 военнослужащих. На текущий момент место происшествия оцеплено, сотрудники СБУ проводят проверку.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
