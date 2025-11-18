Российские военные уничтожили до пяти танков Abrams в Харьковской области

18 ноября 2025, 15:05

ВС РФ уничтожили в Харьковской области до 5 танков Abrams с личным составом

Фото: iStock/dr_evil

До пяти американских танков Abrams с личным составом уничтожено в результате ночной атаки в Харьковской области. Об этом заявил в беседе с РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.