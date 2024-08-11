Российские военные уничтожили колонну техники ВСУ под Курском

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Российские военные из РСЗО «Торнадо-С» уничтожил колонну техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) и до 20 военных в приграничном районе Курской области. Об этом говорится в сводке Минобороны РФ.
Кроме того, ВС РФ удалось поразить пять автомобилей противника.
Ранее в оборонном ведомстве сообщили, что ВСУ совершили массированную атаку дронами. Минувшей ночью БПЛА противника были уничтожены над Курской, Белгородской и Воронежской областями. Также было перехвачено четыре ракеты «Точка-У».
Жертв среди мирного населения удалось избежать.
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Ранее в оборонном ведомстве сообщили, что ВСУ совершили массированную атаку дронами. Минувшей ночью БПЛА противника были уничтожены над Курской, Белгородской и Воронежской областями. Также было перехвачено четыре ракеты «Точка-У».
Жертв среди мирного населения удалось избежать.
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Анастасия Хохлова