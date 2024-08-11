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Штурмовики 20-й гвардейской общевойсковой армии российской группировки войск «Запад» захватили в плен несколько солдат 65-й механизированной бригады ВСУ в ходе боев на территории Луганской народной республики. Об этом сообщили в Минобороны России.
Уточняется, что взятые в плен украинские боевики рассказали о коррупции в рядах ВСУ, а также о том, что в подразделениях отсутствует какое-либо управление. Также они сообщили о практике запугивания личного состава.
Пленные были шокированы условиями проживания и обеспечения быта на линии боевого соприкосновения, а также отношением командиров.
Напомним, уже более двух лет киевский режим отказывается забирать украинских солдат, которые сдались в плен. Пленные украинцы отмечают хорошее отношение администрации и благодарят российских военных за то, что сохранили им жизнь.
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Пленные были шокированы условиями проживания и обеспечения быта на линии боевого соприкосновения, а также отношением командиров.
Напомним, уже более двух лет киевский режим отказывается забирать украинских солдат, которые сдались в плен. Пленные украинцы отмечают хорошее отношение администрации и благодарят российских военных за то, что сохранили им жизнь.
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Екатерина Коршунова