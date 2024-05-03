В Прибалтике нашли могилы погибших на Украине наемников

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На кладбищах стран Прибалтики появляются могилы погибших на Украине наемников, при этом власти скрывают истинные потери. Об этом пишет РИА Новости.
Корреспондент РИА Новости посетил военное кладбище Антакальнио в Вильнюсе. Отмечается, что там покоится первый ликвидированный на Украине литовский наемник Тадас Тумас.
По информации Минобороны России на март текущего года, на Украине был уничтожен 81 из 174 литовских наемников. Однако литовские власти об этом не сообщают.
Ранее стало известно, что иностранные наёмники, принимающие участие в боевых действиях на стороне ВСУ, перестали появляться на передовой и предпочитают отсиживаться за на второй-третьей линиях обороны. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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По информации Минобороны России на март текущего года, на Украине был уничтожен 81 из 174 литовских наемников. Однако литовские власти об этом не сообщают.
Ранее стало известно, что иностранные наёмники, принимающие участие в боевых действиях на стороне ВСУ, перестали появляться на передовой и предпочитают отсиживаться за на второй-третьей линиях обороны. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова