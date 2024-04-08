ВС РФ нанесли удар по электроподстанции в Харьковской области

Фото: iStock/dzika_mrowka
Российские войска практически уничтожили электроподстанцию в селе Липцы Харьковской области Украины. Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов в эфире всеукраинского телемарафона.
По его словам, минувшей ночью в селе раздавались взрывы. Липцы и несколько близлежащих населённых пунктов остались без света и мобильной связи из-за повреждения электроподстанции.
В настоящее время рассматривается вопрос о принудительной эвакуации местных жителей.
Отметим, что село Липцы находится в непосредственной близости к российской границе.
ВС РФ за последнее время начали чаще наносить удары по инфраструктуре Украины. Обстрелы производятся по объектам энергетики, военно-промышленного комплекса, военного управления и связи.
Читайте также:
На Украине сообщили о полном уничтожении нескольких электростанций
ВС РФ повредили логистически-транспортный объект в Одесской области
В Николаевской области Украины российские дроны повредили ЛЭП
В настоящее время рассматривается вопрос о принудительной эвакуации местных жителей.
Отметим, что село Липцы находится в непосредственной близости к российской границе.
ВС РФ за последнее время начали чаще наносить удары по инфраструктуре Украины. Обстрелы производятся по объектам энергетики, военно-промышленного комплекса, военного управления и связи.
Читайте также:
На Украине сообщили о полном уничтожении нескольких электростанций
ВС РФ повредили логистически-транспортный объект в Одесской области
В Николаевской области Украины российские дроны повредили ЛЭП
Анастасия Чинкова