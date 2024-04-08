«Военная хроника» сообщает о мощном прилёте по «Волкам Да Винчи» в Славянске

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В Славянске произошёл мощный прилёт по базе «Волков да-Винчи» на территории машиностроительного завода, об этом сообщает Telegram-канал «Военная хроника».
«Это не первое попадание по объекту ВСУ на территории промзоны, но одно из самых результативных», — сообщили в издании.
Уточняется, что «Волки Да Винчи» — это 1-й отдельный механизированный батальон сухопутных войск ВСУ, который был сформирован в 2014 году как штурмовая рота. Он входит в состав 59-й отдельной мотопехотной бригады украинской армии. Командир батальона Дмитрий Коцюбайло был уничтожен российскими войсками в мае 2023 года во время боёв за освобождение Артёмовска.
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