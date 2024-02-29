ВС РФ уничтожили диверсантов ВСУ на лодках в районе Тендровской косы

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Российские военные уничтожили украинскую диверсионную группу 73-го морского центра сил специальных операций ВМС Украины на Херсонском направлении. Об этом заявили в Минобороны России.
«Подразделениями российской группировки войск на Херсонском направлении уничтожена украинская диверсионная группа 73-го морского центра сил специальных операций ВМС Украины, попытавшаяся высадиться на быстроходных моторных лодках в районе Тендровской косы», - заявили в российском оборонном ведомстве.
Уточняется, что в скоротечном бое были уничтожены четыре вражеские лодки с десантом. При этом еще одна лодка развернулась и быстро уплыла в обратном направлении.
Ранее командование Сил специальных операций (ССО) украинских войск подтвердило гибель бойцов спецназа 73-го морского центра в Херсонской области.
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