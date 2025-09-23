Российские военные уничтожили тяжелый октокоптер ВСУ

23 сентября 2025, 07:12

ВС России уничтожили октокоптер R-18 ВСУ на Константиновском направлении

Фото: iStock/Cristian Martin

Операторы БПЛА «Южной» группировки войск провели успешную операцию на константиновском направлении в Донецкой Народной Республике. В ходе ночной воздушной разведки они обнаружили и ликвидировали тяжелый октокоптер противника, пишет РИА Новости.