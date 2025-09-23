Российские военные уничтожили тяжелый октокоптер ВСУ
Операторы БПЛА «Южной» группировки войск провели успешную операцию на константиновском направлении в Донецкой Народной Республике. В ходе ночной воздушной разведки они обнаружили и ликвидировали тяжелый октокоптер противника, пишет РИА Новости.
Кроме того, точные удары FPV-дронов привели к уничтожению генератора и двух наземных радиостанций, которые использовались для обеспечения личного состава на линии боевого соприкосновения. Операторы ударных беспилотников продолжают вести постоянное наблюдение за местностью. Они выявляют и поражают как воздушные, так и наземные цели противника.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
