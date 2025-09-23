Житель ЛНР рассказал, как спасавшие его соседи чуть не стали целью БПЛА ВСУ
Житель Лисичанска в ЛНР получил тяжелые ранения в результате атаки беспилотника ВСУ, которая произошла среди бела дня. Отвозившие его в госпиталь соседи чуть не стали целью другого БПЛА. Видео с показаниями местного жителя предоставил РИА Новости посол МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.
Выживший из Лисичанска объяснил, что не услышал приближения дрона ВСУ из-за шума строительной техники, ремонтировавшей теплосеть. Мужчина стал жертвой атаки по пути на работу.
«Вообще, там гремит часто. Ежедневно (дроны) летают. (...) Конечно, опасно. В этом районе лучше дома сидеть», — признался он.Дрон напал вскоре после того, как местный житель вышел из дома. Раздался взрыв, потом собеседник Мирошника ощутил боль в ноге.
«Вот здесь у меня всё вырвано было… Сухожилий не было», — вспоминал он.Соседи, которые отвезли пострадавшего в больницу, сами чуть не стали жертвами другого беспилотника на обратном пути. К счастью, они вовремя нашли себе укрытие.
