Житель ЛНР рассказал, как спасавшие его соседи чуть не стали целью БПЛА ВСУ

Житель Лисичанска в ЛНР получил тяжелые ранения в результате атаки беспилотника ВСУ, которая произошла среди бела дня. Отвозившие его в госпиталь соседи чуть не стали целью другого БПЛА. Видео с показаниями местного жителя предоставил РИА Новости посол МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.





Выживший из Лисичанска объяснил, что не услышал приближения дрона ВСУ из-за шума строительной техники, ремонтировавшей теплосеть. Мужчина стал жертвой атаки по пути на работу.





«Вообще, там гремит часто. Ежедневно (дроны) летают. (...) Конечно, опасно. В этом районе лучше дома сидеть», — признался он.

«Вот здесь у меня всё вырвано было… Сухожилий не было», — вспоминал он.