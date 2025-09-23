Захарова оценила заявления о якобы нападении РФ на Одесскую область через Молдавию
Захарова назвала паранойей слова Санду об атаке РФ на Одесскую область через Молдавию
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на слова президента Молдавии Майи Санду о том, что РФ якобы может использовать ее страну для «нападения на Одесскую область». Захарова дала емкую оценку таких заявлений в беседе с «Известиями».
Напомним, что молдавский лидер также объявила, что считает возможную победу пророссийских сил на предстоящих парламентских выборах «угрозой для суверенитета страны».
«Паранойя», — ответила на обвинения Санду Захарова.22 сентября представитель МИД РФ оценила запрет в Молдавии на показ советского фильма «Иван Васильевич меняет профессию».
Научно-фантастическая комедия вышла в свет в 1973 году. Она повествует об изобретателе по имени Шурик, создавшем машину времени в XVI век — во времена Ивана Васильевича Грозного.
Правящая партия республики усмотрела в фильме «милитаристский контекст и политическое содержание».
«Демократия по Санду», — с иронией написала Захарова в своем Telegram-канале.Ранее Майя Санду обвинила Россию в попытках вмешательства в предстоящие выборы с использованием священников Русской православной церкви (РПЦ) и заключённых в молдавских тюрьмах.