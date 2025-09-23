Захарова оценила заявления о якобы нападении РФ на Одесскую область через Молдавию

23 сентября 2025, 05:31

Захарова назвала паранойей слова Санду об атаке РФ на Одесскую область через Молдавию

Мария Захарова (Фото: Telegram-канал МИД России @MID_Russia)

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на слова президента Молдавии Майи Санду о том, что РФ якобы может использовать ее страну для «нападения на Одесскую область». Захарова дала емкую оценку таких заявлений в беседе с «Известиями».





Напомним, что молдавский лидер также объявила, что считает возможную победу пророссийских сил на предстоящих парламентских выборах «угрозой для суверенитета страны».





«Паранойя», — ответила на обвинения Санду Захарова.

«Демократия по Санду», — с иронией написала Захарова в своем Telegram-канале.