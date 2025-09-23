Достижения.рф

Захарова оценила заявления о якобы нападении РФ на Одесскую область через Молдавию

Мария Захарова (Фото: Telegram-канал МИД России @MID_Russia)

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на слова президента Молдавии Майи Санду о том, что РФ якобы может использовать ее страну для «нападения на Одесскую область». Захарова дала емкую оценку таких заявлений в беседе с «Известиями».



Напомним, что молдавский лидер также объявила, что считает возможную победу пророссийских сил на предстоящих парламентских выборах «угрозой для суверенитета страны».

«Паранойя», — ответила на обвинения Санду Захарова.
22 сентября представитель МИД РФ оценила запрет в Молдавии на показ советского фильма «Иван Васильевич меняет профессию».

Научно-фантастическая комедия вышла в свет в 1973 году. Она повествует об изобретателе по имени Шурик, создавшем машину времени в XVI век — во времена Ивана Васильевича Грозного.

Правящая партия республики усмотрела в фильме «милитаристский контекст и политическое содержание».

«Демократия по Санду», — с иронией написала Захарова в своем Telegram-канале.
Ранее Майя Санду обвинила Россию в попытках вмешательства в предстоящие выборы с использованием священников Русской православной церкви (РПЦ) и заключённых в молдавских тюрьмах.
Мария Моисеева

