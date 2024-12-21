Фото: iStock/Gennadiy Kravchenko
Украинские боевики жестоко расстреляли мирного жителя освобожденной Красногоровки в ДНР. Об этом сообщает РЕН ТВ.
По словам местной жительницы Валентины Ивановой, ВСУ расстреляли ее соседа Валерия возле подъезда жилого дома — мужчина направлялся к своему другу. Украинские боевики стали стрелять по ногам местного жителя, затем он упал, однако при этом успел предупредить товарища об опасности.
Валентина рассказала, что мужчина звал на помощь, но солдаты ВСУ лишь добили его. Тело Валерия несколько месяцев лежало на улице. После освобождения города бойцы ВС РФ похоронили мужчину.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
Читайте также:
ВС РФ уничтожили украинскую ДРГ из трех человек на левом берегу Днепра
Стало известно о состоянии военнослужащих ВСУ
Экс-депутат ЕП Уоллес предложил Блинкену, Рютте и фон дер Ляйен воевать в ВСУ
Валентина рассказала, что мужчина звал на помощь, но солдаты ВСУ лишь добили его. Тело Валерия несколько месяцев лежало на улице. После освобождения города бойцы ВС РФ похоронили мужчину.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
Читайте также:
ВС РФ уничтожили украинскую ДРГ из трех человек на левом берегу Днепра
Стало известно о состоянии военнослужащих ВСУ
Экс-депутат ЕП Уоллес предложил Блинкену, Рютте и фон дер Ляйен воевать в ВСУ
Екатерина Коршунова