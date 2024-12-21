ВС РФ уничтожили украинскую ДРГ из трех человек на левом берегу Днепра

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Российские войска уничтожили украинскую диверсионно-разведывательную группу при попытке высадиться на левый берег Днепра. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры.
В состав ликвидированной группы входило три человека. Другие подробности не уточняются. В том числе это касается точного места, где были замечены боевики ВСУ.
Ранее сообщалось, что военнослужащие ВС РФ могли поразить объект размещения резидентуры ЦРУ в Киеве. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Ранее сообщалось, что военнослужащие ВС РФ могли поразить объект размещения резидентуры ЦРУ в Киеве. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова