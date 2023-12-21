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В Запорожской области назвали единственное условие для переговоров с Украиной

Балицкий назвал капитуляцию Киева единственным условием переговоров с Украиной
21 декабря 2023, 04:28
Фото: iStock/JARAMA

Фото: iStock/JARAMA

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий выразил убеждение, что единственный путь к началу переговоров с Киевом — это полная капитуляция Вооруженных сил Украины (ВСУ).
«По моему мнению, успешные переговоры — это только полное признание поражения противника. Я не вижу других альтернатив», - заявил он в интервью РИА Новости.
Политик отметил, что если в ближайшие годы не будет достигнуто основных целей специальной военной операции (СВО), то эту задачу придется передать будущим поколениям.


Его точка зрения основана на необходимости капитуляции ВСУ и отвода войск НАТО к границам 1991 года, что, по его мнению, предотвратит возможное повторение подобной ситуации в будущем.

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На Украине рассказали о росте противостояния между Зеленским и Залужным
«Страна.ua»: инцидент с прослушкой накалит противостояние Зеленского и Залужного
21 декабря 2023, 03:11

Найденное прослушивающее устройство в кабинете Валерия Залужного стало источником напряжения между главнокомандующим Вооруженными силами Украины (ВСУ) и президентом Владимиром Зеленским, сообщает украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на политических экспертов.
Несмотря на утверждения из офиса президента о непричастности к установке «жучка», украинский политолог Константин Бондаренко отмечает, что остаются некоторые недоверия, а внимание к Залужному усиливается.

Аналитик Вадим Карасев указывает на то, что в этой ситуации Залужный выглядит как «жертва», что подчеркивает его ситуационную политическую «победу» над Зеленским.

Эксперты считают, что этот инцидент усугубит отношения между Залужным и украинским руководством, а также поможет сформировать политический образ Залужного. По мнению Бондаренко, многие видят в нем потенциального лидера страны, что признается как особый аспект его политической позиции.

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Сослуживцы погибшего в Марьинке бойца начали выполнять его последнюю просьбу
Сослуживцы бойца Рудакова приехали к его семье, выполняя его последнюю просьбу
21 декабря 2023, 02:41

Фото: istock / Prostock-Studio

Сослуживцы Романа Рудакова, погибшего в боях за Марьинку, начали исполнять его последнее желание. Репортаж об этом показали в эфире телеканала «Россия-1».
Группа боевых товарищей прибыла в дом семьи погибшего воина в Батайске, Ростовской области, чтобы выразить готовность помочь. Они привезли камень из подвала, на котором Роман оставил свое прощальное послание.

Мать Романа решила передать этот камень на реставрацию с намерением установить его на территории воинской части, где служил ее сын в 103 мотострелковом полку 150 дивизии.

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Рогов заявил о бессмысленности переговоров с Зеленским
21 декабря 2023, 02:29

Глава общественного движения «Мы — вместе с Россией» в Запорожье Владимир Рогов выразил свое мнение относительно возможных переговоров с участием Владимира Зеленского, передает РИА Новости.
Рогов указал на бесполезность проведения диалога с Зеленским, подчеркнув, что украинский лидер «не обладает самостоятельной возможностью для заключения каких-либо соглашений или переговоров». Он также отметил, что политик не является надежным партнером для договоренностей.

По мнению Рогова, для Зеленского будет лучше, если он окажется в плену и станет объектом судебного разбирательства, организованного Россией. Иначе, по его словам, западные страны «легко справятся» с украинским лидером.

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«Страна.ua»: В Черкасской области прогремели взрывы
21 декабря 2023, 00:07

Фото: iStock/AndrisBarbans

В Черкасской области Украины слышны взрывы. Об этом пишет издание «Страна.ua».
«Сообщают о взрывах на севере Черкасской области», — говорится в Телеграм-канале украинского издания.

Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в 22:47 в Черкасской области была объявлена воздушная тревога.

ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту. По оценке российских властей, за совершённым терактом стоят спецслужбы Украины. ВС РФ наносят удары по украинским объектам оборонной промышленности, энергетики, связи и военного управления. В связи с этим ежедневно объявляется воздушная тревога в регионах Украины или по всей стране.

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#воздушная тревога
#украина
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«Преступление»: Порошенко в Раде раскритиковал ситуацию в ВСУ
Порошенко выступил в Раде и раскритиковал ситуацию в ВСУ
20 декабря 2023, 19:53

Фото: iStock/Michele Ursi

Дефицит снарядов и вооружения, возникший в Вооружённых силах Украины, является преступлением, с таким заявлением выступил бывший президент республики Петр Порошенко, выступая в Верховной раде, запись его речи опубликовал YouTube-канал «Прямой».
«Сегодня утром я вернулся с фронта. И сказать, что там не хватает снарядов — ничего не сказать. Это то, что говорят наши военные. Сказать, что не хватает систем противовоздушной обороны, — ничего не сказать», - прокомментировал сложившуюся ситуацию Порошенко.

По его словам, у украинских солдат также не ​хватает дронов, при том, что на складах они находятся в больших количествах.

Порошенко заявил, что подобная ситуация может считаться преступлением, ​за которое необходимо наказывать.

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#беспилотник
#вооружение
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В Киеве подростки рядом с танцующим псом развернули нацистский флаг
20 декабря 2023, 18:57

Фото: istockphoto/Sergii Petruk

В Киеве подростки развернули нацистский флаг рядом с человеком, который танцевал и был одет в костюм пса Патрона.
Об этом пишет издание «Страна.ua» в Telegram-канале «Политика Страны».

На опубликованных видеокадрах заметно, как вокруг «Патрона» и парней с флагом собралась молодежь и снимала происходящее на видео. Причины и цели данной акции не приводятся.

Пес Патрон — это служебная собака породы джек-рассел-терьер. Её после начала СВО стали использовать саперы ВСУ для разминирования территорий. Животное приобрело широкую известность в интернете, став символом Международного координационного центра по вопросам гуманитарного разминирования при МВД Украины.

Ранее бывший депутат Рады Игорь Лапин заявил, что утверждения украинских пропагандистов и экспертов о дефиците снарядов у армии России не обоснованы и предложил им посетить Артемовск, чтобы убедиться в этом.

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#всу
#сво
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На пляже в Севастополе разбился дрон ВСУ из-за перегруза взрывчаткой
20 декабря 2023, 18:38

Фото: iStock/sommersby

На пляже в Севастополе местная жительница обнаружила разбившийся украинский беспилотник «Бобер», который рухнул из-за перегруза взрывчаткой. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Согласно сообщению, украинский дрон-камикадзе обнаружила женщина во время прогулки с собакой. Она сразу же вызвала полицию. На место находки приехали экстренные службы. После осмотра стало ясно, что это «Бобер», дрон, которые часто сбивают на подлете к Москве.

На разбитом экземпляре оказалось слишком много взрывчатки. Помимо основной боевой части с 20 кг на БПЛА также дополнительно прикрепили целлофановые пакеты с британским пластичным зарядом весом 10 кг. Предполагается, что беспилотник рухнул из-за чрезмерной нагрузки.

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#женщина
#бпла
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Появились подробности о состоянии Охлобыстина после ранения на Донбассе
Певец Апачев: Иван Охлобыстин жив, небольшая трещина в ребре
20 декабря 2023, 17:09

Фото: iStock/Josiah S

Певец Аким Апачев сообщил, что сейчас с Иваном Охлобыстиным, попавшим под обстрел ВСУ на Донбассе, все в порядке. Он жив, однако есть трещина в ребре. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Донбассе».
«Иван Охлобыстин жив. Небольшая трещина в ребре», - рассказал Апачев.

По его словам, о состоянии Охлобыстина он узнал от лечащих врачей.

Напомним, дочь российского актера Ивана Охлобыстина Евдокия сообщила, что артист оказался под обстрелом в Донбассе, куда приехал вместе с женой Оксаной Арбузовой, чтобы передать гуманитарную помощь. По ее словам, отец «словил пулю», но его спас бронежилет. Жена Охлобыстина также подтвердила данный факт.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге неизвестные залили пеной двери в квартиры военных корреспондентов Дмитрия Стешина и Романа Сапонькова.

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Экс-депутат Рады предложил ехать в Артемовск тем, кто говорит о дефиците снарядов в ВС РФ
Экс-депутат Рады Лапин: у российской армии нет дефицита снарядов
20 декабря 2023, 16:52

Фото: iStock/JARAMA

Бывший депутат Рады Игорь Лапин заявил, что утверждения украинских пропагандистов и экспертов о дефиците снарядов у армии России не обоснованы и предложил им посетить Артемовск, чтобы убедиться в этом.
«У них дефицита снарядов нет. Все, кто говорят про дефицит снарядов, я предлагаю им поехать под Бахмут (украинское название Артемовска — ред.) Кто говорит про дефицит у русских, езжайте под Бахмут, и вы сами все увидите», — предложил Лапин в эфире YouTube-канала «Сейчас».

При этом, по его словам, ВСУ испытывают реальный снарядный голод. Особенно сильно от этого страдает пехота. Он предупредил, что в случае, если поставки западного вооружения не возобновятся, украинские военные вынуждены будут покинут занимаемые позиции.

Ранее командующий оперативно-стратегической группировкой ВСУ «Таврия» Александр Тарнавский заявлял, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) решили сократить военные операции из-за нехватки артиллерийских снарядов на фоне недостатка помощи от западных союзников.

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