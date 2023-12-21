В Запорожской области назвали единственное условие для переговоров с Украиной

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Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий выразил убеждение, что единственный путь к началу переговоров с Киевом — это полная капитуляция Вооруженных сил Украины (ВСУ).
«По моему мнению, успешные переговоры — это только полное признание поражения противника. Я не вижу других альтернатив», - заявил он в интервью РИА Новости.Политик отметил, что если в ближайшие годы не будет достигнуто основных целей специальной военной операции (СВО), то эту задачу придется передать будущим поколениям.
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