В Запорожье спрогнозировали сроки обрушения фронта ВСУ

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Организованное военное сопротивление Украины может закончиться весной 2024 года. Такой прогноз сделал губернатор Запорожской области Евгений Балицкий, пишут РИА Новости.
«Думаю, что зима, весна — закончится вся история с точки зрения организованного военного сопротивления. Скорее всего, что фронт Вооруженных сил Украины рухнет», — заявил губернатор.Балицкий отметил, что падению основного фронта ВСУ способствуют 2 фактора — нехватка вооружение украинской армии и их слабая подготовка.
Ранее украинский пленный рассказал о «шквальном огне» по селу в ДНР до начала спецоперации. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак