Российские военные уничтожили «ждунов» ВСУ

16 июля 2026, 09:03

Разведка «Севера» сорвала засаду дронов ВСУ в Сумской области

Фото: iStock/Terry Papoulias

Разведчики-операторы беспилотных систем группировки войск «Север» выявили и ликвидировали украинские дроны, оставленные в засаде у линии соприкосновения на сумском направлении. Операцией руководил командир разведывательного расчёта с позывным Следопыт. Об этом пишет РИА Новости.