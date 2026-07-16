Российские военные уничтожили «ждунов» ВСУ
Разведчики-операторы беспилотных систем группировки войск «Север» выявили и ликвидировали украинские дроны, оставленные в засаде у линии соприкосновения на сумском направлении. Операцией руководил командир разведывательного расчёта с позывным Следопыт. Об этом пишет РИА Новости.
По его словам, ВСУ активно оставляют FPV-аппараты возле дорог и троп, рассчитывая атаковать российскую технику или военнослужащих в момент движения. Такие беспилотники получили название «ждуны». Расчёт во время планового облёта проверял маршруты и обращал внимание на любые признаки маскировки на местности. Обнаруженные аппараты поразили сбросами боеприпасов ВОГ с разведывательного дрона. Следопыт отметил, что точные попадания не позволили украинским операторам привести скрытые беспилотники в действие.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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