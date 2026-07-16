«Ланцеты» устроили охоту на ВСУ, Starlink уничтожены, а ротация войск сорвана: последние новости СВО на 16 июля
Российские военные сообщили о серии ударов по объектам ВСУ в Запорожской и Херсонской областях. По данным Минобороны, под огневое поражение попали пункты управления беспилотниками, живая сила, транспорт, склады и артиллерийские позиции противника. Подробности — в материале «Радио 1».
Точный удар: ВС РФ ликвидировали пункты управления БПЛА
В ходе разведки в Запорожской области операторы БПЛА подразделения войск беспилотных систем группировки войск «Восток» обнаружили сеть пунктов управления беспилотной авиацией ВСУ. Позиции противника удалось выявить по местам взлета и посадки разведывательных беспилотников и тяжелых гексакоптеров, возвращавшихся к оборудованным в лесополосах укрытиям.
Полученные координаты передали танковым подразделениям. Экипажи Т-90М «Прорыв» заняли заранее подготовленные закрытые огневые позиции и нанесли серию ударов по пунктам управления, местам размещения операторов, площадкам хранения беспилотников, а также сопутствующей инфраструктуре.
Командир танковой роты с позывным «Колос» рассказал о работе экипажей:
«На переднем крае основные задачи сейчас выполняют пехотные подразделения и расчеты БПЛА, а танки оказывают им огневую поддержку. Работаем с закрытых огневых позиций, уничтожаем долговременные укрепления, блиндажи и огневые точки противника. Во время штурма населенных пунктов разбираем здания и другие постройки, в которых закрепились боевики. Экипажи имеют большой опыт и знают, какими боеприпасами работать по каждой цели. Танковые позиции находятся ближе артиллерийских, поэтому большое значение имеет мобильность. После выполнения задачи машина сразу меняет огневую позицию и переходит на одну из заранее подготовленных запасных точек. Для обычного блиндажа или позиции в лесополосе достаточно осколочно-фугасного снаряда, а по бетонным и более прочным сооружениям используются кумулятивные и бронебойные боеприпасы».
По сведениям российского оборонного ведомства, в результате ударов были уничтожены до десяти пунктов управления БПЛА, четыре комплекса спутниковой связи Starlink, места хранения разведывательных и ударных беспилотников, а также свыше 15 БПЛА различных типов. Потери среди операторов и инженеров подразделений беспилотных систем ВСУ составили более 20 боевиков. Отмечается, что уничтожение пунктов управления нарушило работу беспилотной авиации противника и снизило его возможности по ведению разведки и нанесению ударов на этом участке.
Артиллерия сорвала ротацию ВСУ в Запорожье
Во время воздушной разведки операторы БПЛА группировки войск «Восток» обнаружили в одной из лесополос Запорожской области скопление живой силы ВСУ. По информации российских военных, подразделения противника находились в укрытиях перед выдвижением на передовые позиции для проведения ротации.
«Ищут нового президента»: экс-премьер Украины объяснил перестановки в правительстве страны
Координаты были оперативно переданы артиллеристам 1472-го гвардейского мотострелкового полка 68-го гвардейского армейского корпуса. Расчет 152-мм орудия «Гиацинт-Б» подготовился к стрельбе, выполнил пристрелочный выстрел, после чего операторы БПЛА скорректировали огонь. Затем артиллеристы накрыли лесополосу беглым огнем.
Заряжающий орудия с позывным «Хорек» рассказал о выполнении боевой задачи:
«Задача поступила практически моментально. Наши операторы БПЛА провели разведку над лесополосой, где скопился противник, обнаружили цель и доложили командиру. Связист передал нам команду на открытие огня. Я сразу побежал снимать маскировку с орудия, в это время наводчик уже наводился на цель. Достал снаряд, зарядил орудие, все подготовил и ушел в укрытие ждать команды «Выстрел». Первый снаряд был пристрелочным. Затем наши «глазки» скорректировали огонь и подтвердили попадание. Поступила команда отправить еще два снаряда беглым огнем. После выполнения задачи мы сразу замаскировали орудие».
По данным Минобороны, в результате удара были уничтожены оборудованные в лесополосе укрытия и более 30 боевиков украинского режима, готовившихся к переброске на передовые позиции. Сообщается, что это сорвало ротацию подразделений ВСУ и не позволило своевременно заменить находившиеся на переднем крае группы.
«Восток» остановил снабжение украинских войск
Еще одной целью российских подразделений стали колонны автомобильного транспорта ВСУ. Во время разведки расчеты БПЛА группировки войск «Восток» зафиксировали движение машин, которые использовались для переброски личного состава к передовым позициям, а также для доставки боеприпасов и материальных средств.
После передачи координат операторы ударных беспилотников нанесли последовательные удары по выявленным целям. Были уничтожены автомобили с находившимися в них группами противника, а также транспорт с боеприпасами и другими грузами еще до момента их разгрузки.
По информации российских военных, в результате атаки были уничтожены несколько групп живой силы ВСУ общей численностью более 40 боевиков, а также автомобильная техника с боеприпасами и материальными средствами. Утверждается, что это сорвало ротацию противника и нарушило снабжение его передовых позиций на участке фронта в Запорожской области.
FPV-дроны, перехватчики и охота за системами связи: работа штурмовиков в Запорожье
Подразделения ударных БПЛА 25-го отдельного батальона беспилотных систем 104-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии продолжают выполнять боевые задачи в Запорожской области, активно применяя тактику высокоточного поражения противника с использованием беспилотников.
«Усидеть на двух стульях»: Ренату Литвинову призвали озвучить позицию по СВО
Как отмечается, ключевую роль в перехвате инициативы на линии боевого соприкосновения играет 25-й отдельный батальон беспилотных систем ульяновских десантников. Его операторы ведут непрерывную разведку и поражают объекты материально-технического обеспечения противника в тыловой зоне на Ореховском направлении.
Особое внимание уделяется наземным роботизированным транспортным комплексам, которые ВСУ используют для снабжения передовых позиций продовольствием и боекомплектами. Во время боевого дежурства расчеты FPV-дронов зафиксировали передвижение техники и нанесли удары по автомобилям с личным составом, следовавшим к линии боевого соприкосновения, а также по транспорту, задействованному для ротации. По данным российских военных, систематическое разрушение путей снабжения существенно ограничивает возможности противника пополнять резервы и вести активные оборонительные действия.
Для борьбы с воздушными целями широко применяются FPV-дроны-перехватчики, которые используются против разведывательных и ударных БПЛА. Кроме того, расчеты работают с FPV-дронами, управляемыми по оптоволоконным кабелям, не подверженными воздействию средств радиоэлектронной борьбы.
В ходе аэроразведки также выявляются и уничтожаются пункты запуска БПЛА противника, антенны связи, станции РЭБ и ретрансляторы. По информации Минобороны, уничтожение этих объектов нарушает систему управления украинскими беспилотниками, лишает ВСУ возможности корректировать артиллерийский огонь и оперативно передавать разведывательные данные, а координаты целей передаются в режиме реального времени для максимально быстрого нанесения ударов.
«Ланцет» против замаскированной артиллерии
На правом берегу Днепра в Херсонской области расчеты разведывательно-ударного комплекса «Zala» — «Ланцет» отдельного батальона беспилотных систем 18-й общевойсковой армии группировки «Днепр» ежедневно выполняют задачи по воздушной разведке и уничтожению украинских формирований.
Операторы разведывательных беспилотников выявляют огневые позиции, пункты управления, передвижения живой силы и техники. Во время одного из разведывательных полетов была обнаружена замаскированная в лесополосе артиллерийская установка ВСУ. После дополнительной разведки цель подтвердили, а затем по полученным координатам в воздух подняли ударный БПЛА с барражирующим боеприпасом «Ланцет». Спустя несколько минут орудие противника было полностью уничтожено, что подтвердили кадры объективного контроля.
«Здесь у меня должность — техник комплекса «Zala» Z 16, разведывательный самолет. Камера у нее хорошая, смотрит на километров 10. В принципе, этого для разведки хватает. К тому же, он очень хорошо летает и планирует. На момент, когда камера противника-перехватчика запечатляет дрон, он начинает уклоняться на 60 градусов, и у него увеличивается скорость на 150», — рассказал техник комплекса БПЛА «Zala» с позывным «Радон».
В Минобороны отметили, что разведывательно-ударный комплекс «Zala» — «Ланцет» активно применяется на всех направлениях зоны проведения спецоперации и используется для разведки, обнаружения, наведения, корректировки и поражения различных целей ВСУ.