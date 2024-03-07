В МО РФ рассказали, как танкисты уничтожают позиции ВСУ на Авдеевском направлении

Видео: Минобороны РФ
Танкисты Центрального военного округа (ЦВО) уничтожают позиции миномётов и опорные пункты украинской армии на Авдеевском направлении. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.
Танкисты, работая по навесной траектории, с высокой точность поражают цели из модернизированной 125-мм гладкоствольной пушки 2А45М5. Таким образом они могут поражать цели на расстоянии до 12 километров.
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