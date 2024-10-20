Российские военные вышли из окружения в Курской области спустя два месяца

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После того как в августе Вооруженные силы Украины (ВСУ) заняли Курскую область, российские солдаты оказались в окружении и смогли вырваться только через два месяца, рассказал военнослужащий Максим Андреев агентству РИА Новости.
По его словам, когда началось вторжение, войска разошлись по своим позициям и «весь день» ждали солдат и технику ВСУ, но долгое время ничего не происходило. Позже стало известно, что ВСУ прорвались через соседний взвод, и старшина объявил, что осада должна быть снята.
В течение двух месяцев российские войска укрывались в лесу, а мирные жители, собравшиеся в оккупированных ВСУ районах, снабжали военных едой и водой, а иногда давали информацию о местонахождении украинских солдат. Только через два месяца, когда началось российское контрнаступление, они смогли полностью выйти из окружения.
Ранее военный эксперт Олег Глазунов заявил, что ВСУ не будут отступать из Курской области до конца.
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В течение двух месяцев российские войска укрывались в лесу, а мирные жители, собравшиеся в оккупированных ВСУ районах, снабжали военных едой и водой, а иногда давали информацию о местонахождении украинских солдат. Только через два месяца, когда началось российское контрнаступление, они смогли полностью выйти из окружения.
Ранее военный эксперт Олег Глазунов заявил, что ВСУ не будут отступать из Курской области до конца.
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Александр Климов