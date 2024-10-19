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Женщина получила ранение из-за атаки БПЛА ВСУ на село в Брянской области

19 октября 2024, 14:49
Фото: iStock/kieferpix

Фото: iStock/kieferpix

Мирная жительница пострадала в результате атаки ВСУ села в Стародубском муниципальном округе Брянской области. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Александр Богомаз.
По словам Богомаза, вражеский дрон-камикадзе сбросил взрывное устройство. Женщина получила легкое ранение. В настоящее время ей оказывается необходимая помощь, пояснил глава региона.

Богомаз добавил, что повреждения также получил фасад жилого дома. На месте происшествия работают сотрудники оперативных и экстренных служб.



Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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Baza: завод микроэлектроники «Кремний Эл» в Брянске атаковал дрон
19 октября 2024, 12:52

Фото: istockphoto/NiseriN

Дрон ударил по зданию завода микроэлектроники «Кремний Эл» в Брянске. Об этом пишет Telegram-канал Baza. По сообщению руководства региона, за прошедшую ночь противовоздушная оборона ликвидировала больше десяти беспилотников, три из которых реактивные.
При отражении атаки один аппарат врезался в заводское здание, где случилось возгорание. Красноармейскую улицу города перекрывали на несколько часов в связи с тушением огня, добавили в администрации.

Здание предприятия атаковали уже в третий раз. До этого по нему били в сентябре и в августе прошлого года.

Россия продолжает спецоперацию на Украине с конца февраля 2022 года. Противник бьет по различным объектам на территории РФ.

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В Кремле назвали главное условие России на переговорах по Украине
Песков: безопасность России является ключевым условием урегулирования на Украине
19 октября 2024, 12:52

Дмитрий Песков (фото: сайт Кремля)

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал ключевое условие при урегулировании украинского кризиса. По его словам, это обеспечение безопасности РФ. Об этом он заявил в беседе с ТАСС.
Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что России нужны такие условия мира, которые обеспечат всем участникам «непростого процесса» равную безопасность, это не должны быть договоренности, связанные с перемирием на неделю, на две или на год, для того, чтобы страны НАТО перевооружились и запаслись новым боезапасом.

Российский лидер также подчеркивал, что говорить о сроках завершения украинского конфликта контрпродуктивно, Россия стремится завершить украинский конфликт как можно скорее, так как осознает, что это является «раздражителем» в мировых делах. По словам Путина, конфликт должен закончиться миром. Президент отметил, что при всем этом Россия готова к продолжению борьбы и непременно одержит победу.

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ВС РФ освободили населенный пункт Зоряное в ДНР
19 октября 2024, 12:30

Фото: iStock/macky_ch

ВС РФ освободили населенный пункт Зоряное в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны России.
Уточняется, что «Южная» группировка российских войск также отразила две контратаки противника. Согласно информации российского военного ведомства, потери ВСУ составили до 830 солдат.

В Минобороны России добавили, что бойцы ВС РФ также нанесли поражение объектам ТЭК и аэродромам ВСУ.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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В Курской области взяли в плен украинского снайпера, уснувшего в засаде
19 октября 2024, 12:01

Фото: iStock/Artem Zakharov

В Курской области бойцы ВС РФ взяли в плен украинского снайпера, уснувшего в засаде. Об этом сообщает телеграм-канал «Северный ветер». Отмечается, что сначала военные пленили его товарища, а потом уже пришли будить и снайпера.
Пленный рассказал, что его товарищ ушел за водой и продуктами, где и встретил отряд российских военных.
«Когда он пришел, я отдыхал в лежке. А он увидел много ваших, человек семь–восемь, и самостоятельно принял решение сдаться», — поделился он.
Снайпер пояснил, что разбудили его уже российские военные, предложив последовать примеру сослуживца, сложить оружие и сохранить себе жизнь.

Он отметил, что его батальон уже не раз терпел поражение, из-за чего подразделение несколько раз подряд переукомплектовывали. Также он подчеркнул, что многие мобилизованные не выдерживают происходящего в рядах ВСУ и бегут с поля боя.

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В Брянской области дрон ВСУ попал в нежилое здание
Богомаз: на территории Брянска при отражении атаки БПЛА дрон попал в нежилой дом
19 октября 2024, 11:28

Фото: iStock/georgealmanza

Ночью 19 октября ВСУ атаковали Брянскую область. Пострадавших нет - беспилотник врезался в нежилое здание.
«Сегодняшней ночью враг совершил массированную террористическую атаку по территории нашей области. В настоящее время перехвачено и уничтожено семь беспилотных летательных аппаратов», – сообщил Богомаз в своих социальных сетях.
Жители области говорили о том, что у них в домах дрожат стёкла. Они также сообщали о случаях грохота в небе на страницах в своих социальных сетях.

Из-за последующего за атакой подрыва обломков в здании начался пожар. Его оперативно потушили. Сообщают, что никто из жителей области не пострадал.

Всего за ночь в Брянской области отразили атаку 13 БПЛА. Три из них были реактивными.

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В Кремле отреагировали на готовность ФРГ обсудить с Путиным ситуацию на Украине
Песков сообщил, что Путин открыт к диалогу по урегулированию на Украине
19 октября 2024, 11:21

Дмитрий Песков (Фото: сайт Кремля)

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российский лидер был и остается открыт к диалогу по урегулированию на Украине. Об этом информирует ТАСС.
Официальный представитель Кремля упомянул об этом, комментируя слова канцлера ФРГ Олафа Шольца о готовности к диалогу с Путиным. По словам Пескова, готовность Шольца обсуждать с главой российского государства урегулирование украинского противостояния — это важный сигнал.

Пресс-секретарь также назвал бесперспективной позицию других государств об отказе от диалога с Россией.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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Командование ВСУ заявило, что пути отступления в Курской области отрезаны
19 октября 2024, 11:05

Фото: iStock/Gennadiy Kravchenko

Командование предупредило украинских военных, что пути отступления в Курской области отрезаны и эвакуации не будет. Об этом заявил сдавшийся в плен мобилизованный Александр Чмиль, информирует Минобороны России.
По словам пленного, после этого заявления он и его сослуживцы пошли в соседнюю деревню сдаваться в плен. Чмиль отметил, что российские военные не били их, а также дали еды и воды.

Военнопленный добавил, что командование ВСУ не снабжало своих солдат боеприпасами и продовольствием.

«Приходилось пить воду из болота», — заключил солдат.

Ранее глава российского государства Владимир Путин заявил, что НАТО не жалеет украинцев, а Россия думает про своих бойцов. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#всу
#солдат
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ВСУ атаковали Петербург беспилотником
«Фонтанка»: в небе над Санкт-Петербургом сбит беспилотник
19 октября 2024, 10:31

Фото: iStock/e-crow

Над территорией Санкт-Петербурга уничтожен украинский дрон. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на экстренные службы.
Уточняется, что вражеский беспилотник обезвредили средствами противовоздушной обороны. В результате атаки разрушений нет, никто не пострадал.

В настоящее время официального подтверждения от Минобороны России еще не поступало.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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Жители Херсонской области призвали убрать могилу нациста на месте памятника ВОВ
19 октября 2024, 09:56

Фото: iStock/Tatiana Ikoeva

Жители Алёшкинского района Херсонской области написали коллективное обращение с просьбой убрать с мемориала воинам Великой Отечественной войны могилу украинского националиста и участника карательной операции против Донбасса. Об этом сообщает РИА Новости.
Валерий Чуприна, житель села Костогрызово, участвовал в «антитеррористической операции на Донбассе» в качестве сержанта украинской армии, когда Киев отправил в регион войска для подавления несогласных с переворотом и политикой киевского режима. В 2016 году солдат был убит на территории ЛНР.

Уточняется, что при захоронении бойца ВСУ была разрушена одна из могил неизвестного солдата. По словам жительницы села Костогрызово, Чуприна был крайне агрессивным, яро поддерживал Украину и насилие. Женщина отметила, что он также поддерживал нацизм.

Согласно информации агентства, добиться того, чтобы могилу украинского националиста убрали с мемориала, пока не удалось.

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