Женщина получила ранение из-за атаки БПЛА ВСУ на село в Брянской области

Фото: iStock/kieferpix
Мирная жительница пострадала в результате атаки ВСУ села в Стародубском муниципальном округе Брянской области. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Александр Богомаз.
По словам Богомаза, вражеский дрон-камикадзе сбросил взрывное устройство. Женщина получила легкое ранение. В настоящее время ей оказывается необходимая помощь, пояснил глава региона.
Богомаз добавил, что повреждения также получил фасад жилого дома. На месте происшествия работают сотрудники оперативных и экстренных служб.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
Читайте также:
Baza: завод микроэлектроники «Кремний Эл» в Брянске атаковал дрон
В Кремле отреагировали на готовность ФРГ обсудить с Путиным ситуацию на Украине
В Брянской области дрон ВСУ попал в нежилое здание
Богомаз добавил, что повреждения также получил фасад жилого дома. На месте происшествия работают сотрудники оперативных и экстренных служб.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
Читайте также:
Baza: завод микроэлектроники «Кремний Эл» в Брянске атаковал дрон
В Кремле отреагировали на готовность ФРГ обсудить с Путиным ситуацию на Украине
В Брянской области дрон ВСУ попал в нежилое здание
Екатерина Коршунова