Российские военные включают похоронный марш для ВСУ

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Российские звуковещательные станции в зоне спецоперации включают для солдат ВСУ похоронный марш. Об этом рассказали в Минобороны РФ.
По словам командира звуковещательной станции с позывным «Дед», на одном из участков СВО включали звук тяжелой гусеничной техники для отвлечения на себя внимания противника. А до этого в других районах звучал похоронный марш на протяжении пяти часов. Также включались крики детей, женщин и перечислялись фамилии погибших бойцов ВСУ.
Он пояснил, что расчёты звуковещательных станции включают определенные звукозаписи для того, чтобы подрывать психологическое состояние противника. Звук распространяется на 3-5 км.
С помощью звуковещательных станций российская сторона также призывает бойцов ВСУ сдаваться. Это происходит на русском, украинском языке и английском языках.
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«По имеющейся информации на данный момент, после захвата определённых опорных точек, блиндажей и так далее, на некоторых участках военнослужащие ВСУ не оказывали после нашей работы серьёзного сопротивления и просто сдавались, и наши ребята их просто забирали», — рассказал «Дед».
С помощью звуковещательных станций российская сторона также призывает бойцов ВСУ сдаваться. Это происходит на русском, украинском языке и английском языках.
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Элина Позднякова