ВСУ официально подтвердили отступление с укрепрайона «Зенит» южнее Авдеевки

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ВСУ отходят покидают свои позиции в районе «Зенит» и уходят на юго-восточную окраину Авдеевки. Об этом заявил командующий оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» ВСУ Александр Тарнавский. Его слова передает местное издание «Страна».
«После многих месяцев противостояния, командование ОСУВ приняло решение отойти с позиции "Зенит" на юго-восточную окраину Авдеевки. Решение отойти было принято для сохранения личного состава и улучшения оперативной обстановки», - пишет генерал Тарнавский.
Он пояснил, что, занимая данные позиции РФ не получат тактического преимущества и не смогут улучшить ситуацию на данном направлении.
Накануне российские военкоры сообщали, что российским военным удалось установить контроль над укрепрайоном ВСУ «Зенит».
Ранее Тарнавский заявлял, что ВСУ под Авдеевкой готовят позиции исходя из всех возможных сценариев.
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Элина Позднякова