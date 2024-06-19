Российские военные вступили в бой с элитной бригадой Нацгвардии Украины под Харьковом

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Российские войска вступили в бой с элитной Первой президентской бригадой Нацгвардии Украины вблизи Харькова, сообщили в Министерстве обороны России.
Согласно информации ведомства, в боях участвовали подразделения группировки «Запад». Сражения проходили около населенных пунктов Петропавловка и Синьковка в Харьковской области. Также столкновения произошли в Стельмаховке и Червоной Диброве в Луганской народной республике.
В результате боевых действий Вооруженные силы Украины на этом направлении потеряли самоходную артиллерийскую установку Paladin и американскую гаубицу M777. Кроме того, российские войска уничтожили два украинских полевых склада с боеприпасами.
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