Контратака ВСУ в Липцах и закрепление ВС РФ в Глубоком: последние новости СВО

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ВС РФ развивают наступление и стремятся улучшить свои позиции на Часовоярском направлении. ВСУ идут в контратаку, но сталкиваются со встречным огнем российской артиллерии. О последних событиях в зоне проведения СВО и о том, где закрепилась российская армия, читайте в материале «Радио 1».
Запорожское направление
ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Работино. Бойцы группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике ВСУ, сообщили в Минобороны РФ. По информации ведомства, противник потерял до 25 военнослужащих, два автомобиля и гаубицу М777 американского производства.
Продолжаются бои северо-западнее Вербового.
Донецкое направление
В Георгиевке продолжаются бои на западных окраинах населенного пункта. ВС РФ владеют инициативой и давят на позиции ВСУ, сообщает телеграм-канал «WarGonzo». Продолжаются ожесточённые бои в Нетайлово. Не смотря на тяжёлое положение, оставлять населённый пункт ВСУ просто так не собираются. Аналогичная ситуация и в Уманском.
Часовоярское направление
ВС РФ стремятся улучшить свои позиции с северного и южного флангов. ВСУ всеми силами пытаются остановить продвижение ВС РФ, чтобы не допустить окружения.
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Харьковское направление
Российским войскам удалось взять под контроль северную часть Волчанска. По позициям ВСУ активно работает артиллерия и авиация ВС РФ. ВС РФ закрепились на южной окраине н.п. Глубокое и продвинулись в глубину от 500 метров до 1,2 километра в направлении н.п. Липцы. Противник трижды предпринимал контратакующие действия, однако атаки были отбиты встречным огнем.
Покровское направление
В районе Новоалександровки идут тяжелые бои. Западнее Орловки ВС РФ стараются выровнять линию фронта.
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Анастасия Хохлова