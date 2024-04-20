В Одессе прогремел взрыв

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Взрыв прогремел в Одессе на Украине на фоне воздушной тревоги, передает телеканал «Общественное».
Отмечается, что воздушная тревога объявлена в Одесской и Николаевской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Херсонской области. В настоящее время иные подробности о повреждениях и числе пострадавших не приводятся.
Ранее сообщалось, что два терминала в порту Южный под Одессой подверглись удару и были повреждены. Один из них принадлежал компании «Дельта Вилмар», расположенной в Сингапуре.
Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.
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Ранее сообщалось, что два терминала в порту Южный под Одессой подверглись удару и были повреждены. Один из них принадлежал компании «Дельта Вилмар», расположенной в Сингапуре.
Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.
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Екатерина Коршунова