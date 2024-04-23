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В Одессе произошли взрывы, сообщили украинские СМИ

«Зеркало недели»: в Одессе прогремели взрывы, объявлена воздушная тревога
23 апреля 2024, 02:17
Фото: istock / Multipedia

Фото: istock / Multipedia

Взрывы прогремели в Одессе. Об этом информирует украинское издание «Зеркало недели» в Телеграм-канале.
«Одесса, местные паблики сообщают о взрывах», — сказано в публикации.
В настоящий момент в части регионов Украины, включая Одесскую область, действует предупреждение об угрозе с воздуха.



Российские военнослужащие наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, армия РФ в боях с ВСУ не бьет по жилым домам и социальной инфраструктуре.

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#рф
Над Белгородом сбили несколько воздушных целей
Губернатор Гладков: система ПВО сбила несколько воздушных целей у Белгорода
23 апреля 2024, 01:31

Фото: istock / chameleonseye

Российские силы противовоздушной обороныс били несколько воздушных целей над Белгородом и Белгородским районом. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков в Телеграм-канале.
«В поселке Разумное в результате прилета во двор частного жилого домовладения выбиты окна и посечен фасад здания», — уточнил региональный глава.
Кроме того, у одного автомобиля оказалось выбито лобовое стекло. По предварительным данным, в результате атаки никто не пострадал, добавил Гладков.

До этого на территории Белгорода и Белгородского района вводили ракетную опасность, губернатор рекомендовал населению области укрыться в помещениях без окон и со сплошными стенами.

Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.

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#всу
#рф
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Украинские войска сбежали из села Очеретино в ДНР
Рогов: ВСУ снялись с позиций и сбежали из села Очеретино в ДНР
23 апреля 2024, 01:06

Фото: istock / Wirestock

Украинские военнослужащие войска снялись с позиций и сбежали из села Очеретино в Донецкой народной республике. Об этом сообщил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов при ОП РФ Владимир Рогов в разговоре с РИА Новости.
«От наших военных пришли хорошие новости. Враг оставил свои позиции в селе Очеретино на северо-западе Авдеевки в ДНР и сбежал. Наши ребята зашли в село, в центре подняты наши флаги», — заявил Рогов.
Как утверждает Рогов, Очеретино является господствующей высотой и ключевым населенным пунктом по линии обороны ВСУ к северу Авдеевки. По его словам, освобождение села, помимо угрозы бойцам ВСУ, позволит ВС РФ нанести удары на этом участке фронта.

Ранее Минобороны доложило об отражении девяти атак ВСУ в ДНР. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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Соскин: США выделили деньги Украине для усиления собственной оборонной мощи
22 апреля 2024, 22:17

Фото: iStock/Pineapple Studio

Цель выделения финансовой помощи Украине заключается в усилении оборонной мощи США.
Об этом заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на YouТube-канале. Он уверен, что выделенные Соединенными Штатами средства не являются помощью Киеву.

Он отметил, что часть этих денег выделена в кредит и они пойдут на усиление американской оборонной мощи как возрождающейся империи в борьбе с другой империей — Россией.

Ранее США одобрили выделение Украине пакета помощи размером 61 миллиард долларов. За принятие проекта закона помощи Киеву проголосовали 311 конгрессменов, а против — 112.

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#сша
#украина
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Jаvelin, пулеметы и гранатометы: российские бойцы обчистили ВСУ в Новомихайловке
22 апреля 2024, 22:05

Фото: iStock/Diy1

ВС РФ захватили в Новомихайловке трофейное оружие ВСУ производства НАТО.
Об этом, ссылаясь на командира роты отряда «Шторм» 155-й отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота, заявил военнослужащий с позывным Артист.

Как отметил боец, российская армия забрала ракетные комплексы Jаvelin, пулемет калибра 7,62, турецкий пулемет Canik, шведский гранатомет Carl Gustaf и одноразовые гранатометы, а также другие боеприпасы.

Помимо этого, ВС РФ нашли и фосфорные гранаты. Их применение запрещено Женевской конвенцией. Речь идёт о местах, где жертвами может стать ​мирное население.

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#всу
#вс рф
#спецоперация
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ВС РФ освободили Очеретино под Авдеевкой
22 апреля 2024, 20:52

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Вооруженные силы России освободили Очертино, сообщил в своем Telegram-канале глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Наши воины докладывают, что освободили этот н.п. и поднимают русский флаг над зданием. Прорыв фланга и факт того, что боевики ВСУ оставили позиции, а попросту — бежали из Очеретино подтверждают даже украинские информационные помойки и немецкий русофоб Юлиан Рёпке», — отметил Рогов.
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*Террористическая организация, запрещённая на территории РФ
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#всу
#вс рф
#рогов
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Марочко: Украинцы более месяца не эвакуируют тела убитых у Белогоровки
22 апреля 2024, 20:11

Фото: istockphoto/Liudmila Chernetska

Военнослужащие Вооружённых сил Украины (ВСУ) уже больше месяца не эвакуируют тела своих сослуживцев, погибших в боях у Белогоровки в Луганской Народной Республике. Об этом рассказал подполковник Народной милиции ЛНР в отставке, военный эксперт Андрей Марочко.
По его словам, эвакуация убитых украинских солдат на этом участке фронта не проводилась практически с ранней весны.

«В районе Белогоровки очень много трупов украинских боевиков», — передаёт слова военного эксперта ТАСС.

Марочко отмечает, что на некоторых позициях очень сложно даже находиться из-за неубранных тел убитых украинских военных. Потери на этом участке в рядах ВСУ были значительными, и теперь тела погибших украинцев лежат под открытым небом, не нужные и позабытые командованием и сослуживцами, заключил эксперт.

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США могут отправить вооружения Украине в считанные дни
Times: США может отправить оружие ВСУ в считанные дни, но не уточняется какое
22 апреля 2024, 19:54

Фото: iStock/Andrii Atanov

Пентагон может организовать поставку вооружения на Украину «в считанные дни», однако что именно планируется отправить Киеву не уточняется, пишет Times.
Из почти 61 миллиарда долларов, выделенных в законопроекте, около 23 миллиардов долларов будут использованы для «пополнения арсеналов США», что позволит осуществлять новые поставки на Украину.

Газета подчеркивает, что 14 миллиардов долларов из этой суммы будут направлены на инициативу по содействию безопасности Украины.

В рамках этой инициативы Пентагон будет приобретать системы вооружения для украинских военных непосредственно у американских подрядчиков.

20 апреля конгрессмены США проголосовали за законопроект о выделении 60,84 миллиарда долларов дополнительного финансирования для военной поддержки Киева. За него проголосовали 311 конгрессменов, а 112 высказались против.

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#сша
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#вооружения
#пентагон
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Генерал ВСУ назвал направление, где Украина потеряла лучших военных
Генерал Кривонос: ВСУ потеряли лучших военных в Артемовске
22 апреля 2024, 19:40

Фото: iStock/Jakub Laichter

Украинская армия за два года СВО потеряла своих лучших специалистов. Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил украинский генерал в отставке Сергей Кривонос.
«Мы потеряли самых мотивированных, а они сейчас своих профессионалов начинают правильно и активно использовать», — заявил Кривонос.

Он пояснил, что лучшие солдаты ВСУ погибли в боях за Артемовск.

Генерал уверен, что командование должно использовать людей по назначению, однако вместо этого, командиры отправляли бойцов ВСУ в «непонятные направления».

Кривонос также указал на сложную ситуацию на линии фронта для ВСУ и отметил нехватку вооружения.

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#всу
#вооружения
#артемовск
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Эксперт Сэвилл: ВСУ уступят часть подконтрольных им территорий в нынешнем году
22 апреля 2024, 19:25

Фото: istockphoto/Liudmila Chernetska

Вооружённые силы Украины (ВСУ) будут вынуждены уступить часть контролируемых ими территорий в течение 2024 года. Об этом заявил директор по военным наукам Королевского объединенного института оборонных исследований Мэтью Сэвилл.
В интервью информационному агентству Reuters он отметил достаточно сильную оборонительную позицию украинских войск, но тем не менее подчеркнул очевидность того, что им придётся отступить и оставить часть территорий. По мнению эксперта, основной причиной такого положения вещей стала неудача украинского контрнаступления летом 2024 года.

Кроме того, считает Сэвилл, свою роль сыграла концентрация Россией вооружённых сил и длительные задержки в одобрении американцами военной помощи. Теперь перед Киевом стоит сложная задача: удерживать оборонительные рубежи и одновременно готовиться к наступлению в 2025 году, заключил аналитик.

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