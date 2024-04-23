В Одессе произошли взрывы, сообщили украинские СМИ

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Взрывы прогремели в Одессе. Об этом информирует украинское издание «Зеркало недели» в Телеграм-канале.
«Одесса, местные паблики сообщают о взрывах», — сказано в публикации.В настоящий момент в части регионов Украины, включая Одесскую область, действует предупреждение об угрозе с воздуха.
Российские военнослужащие наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, армия РФ в боях с ВСУ не бьет по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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Алина Юрчак