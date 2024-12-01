Успехи ВС РФ в Курахово, атаки в Курской области, взрывы в Херсоне: последние новости СВО

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В ночь на 1 декабря над территорией России средствами противовоздушной обороны были уничтожены 29 украинских БПЛА. Министерство обороны России сообщает об уничтожении 20 дронов ВСУ над Брянской областью, 7 беспилотников сбиты в Калужской области и по одному БПЛА в Курской и Смоленской областях. Успешные действия российских войск постепенно подрывают оборону противника по всем фронтам, приближая взятие стратегически важных пунктов.
Донецкое направление
Российские войска продолжают наступление по нескольким направлениям. Идет подготовка штурма населенного пункта Великая Новоселка. 37 гвардейская мотострелковая бригада значительно продвинулась сократив расстояние до южных границ Великой Новоселки до 4,5 км и до восточных границ Благодатного до 2,2 км.
В Курахово продолжаются бои на флангах и в центре города. Бойцами поднят российский флаг над одной из школ города, что свидетельствует об тактических успехах ВС РФ. Под контролем российских войск находится центр Курахово и около 70% многоэтажек города.
Херсонское направление
Согласно информации Министерства обороны РФ, подразделения войсковой группы «Днепр» нанесли удары по личному составу и технике 141-й пехотной бригады ВСУ, а также 124-й и 126-й бригадам территориальной обороны в районах населённых пунктов Молодежное и Никольское в Херсонской области. Войска украины выпустили 43 снаряда по 11 селам, расположенным на левом берегу Днепра. Российскими войсками нанесены удары по 3 подстанциям в Херсоне, одна полностью уничтожена. За сутки на Херсонском направлении ВСУ потеряли свыше 70 военнослужащих, боевую бронированную машину, 2 автомобиля и станцию радиоэлектронной борьбы.
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Курское направление
Войсками российской армии увеличиваются атаки в районе Нижнего Клина и вдоль дороги на Свердликово. Ведутся бои за взятие под контроль населенного пункта Новоивановка. Поселок имеет важное стратегическое значение, его взятие будет означать контроль над участком трассы Коренево-Суджа. По сообщению Минобороны РФ, потери ВСУ за прошедшие сутки на Курском направлении составили более 250 военнослужащих, два танка, две боевые машины пехоты, боевая бронированная машина, а также четыре автомобиля и два миномета.
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Елена Генералова