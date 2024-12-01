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Успехи ВС РФ в Курахово, атаки в Курской области, взрывы в Херсоне: последние новости СВО

Фото:iStock/vadimrysev

Фото:iStock/vadimrysev

В ночь на 1 декабря над территорией России средствами противовоздушной обороны были уничтожены 29 украинских БПЛА. Министерство обороны России сообщает об уничтожении 20 дронов ВСУ над Брянской областью, 7 беспилотников сбиты в Калужской области и по одному БПЛА в Курской и Смоленской областях. Успешные действия российских войск постепенно подрывают оборону противника по всем фронтам, приближая взятие стратегически важных пунктов.

Донецкое направление


Российские войска продолжают наступление по нескольким направлениям. Идет подготовка штурма населенного пункта Великая Новоселка. 37 гвардейская мотострелковая бригада значительно продвинулась сократив расстояние до южных границ Великой Новоселки до 4,5 км и до восточных границ Благодатного до 2,2 км.



В Курахово продолжаются бои на флангах и в центре города. Бойцами поднят российский флаг над одной из школ города, что свидетельствует об тактических успехах ВС РФ. Под контролем российских войск находится центр Курахово и около 70% многоэтажек города.

Херсонское направление


Согласно информации Министерства обороны РФ, подразделения войсковой группы «Днепр» нанесли удары по личному составу и технике 141-й пехотной бригады ВСУ, а также 124-й и 126-й бригадам территориальной обороны в районах населённых пунктов Молодежное и Никольское в Херсонской области. Войска украины выпустили 43 снаряда по 11 селам, расположенным на левом берегу Днепра. Российскими войсками нанесены удары по 3 подстанциям в Херсоне, одна полностью уничтожена. За сутки на Херсонском направлении ВСУ потеряли свыше 70 военнослужащих, боевую бронированную машину, 2 автомобиля и станцию радиоэлектронной борьбы.

МО: Российские военные ударом «Торнадо» уничтожили до 66 боевиков ВСУ
МО: Российские военные ударом «Торнадо» уничтожили до 66 боевиков ВСУ

Курское направление


Войсками российской армии увеличиваются атаки в районе Нижнего Клина и вдоль дороги на Свердликово. Ведутся бои за взятие под контроль населенного пункта Новоивановка. Поселок имеет важное стратегическое значение, его взятие будет означать контроль над участком трассы Коренево-Суджа. По сообщению Минобороны РФ, потери ВСУ за прошедшие сутки на Курском направлении составили более 250 военнослужащих, два танка, две боевые машины пехоты, боевая бронированная машина, а также четыре автомобиля и два миномета.

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#украина
Солдаты ВСУ пожаловались на действия командования
FT: солдаты ВСУ пожаловались на ложь командования и нехватку вооружения
01 декабря 2024, 10:40

Фото: iStock/zabelin

Бойцы ВСУ пожаловались на ложь командования и волну дезертирств. Об этом сообщает Financial Times.
По словам украинского военного, когда он и его сослуживцы прибыли в Угледар, то им обещали 150 танков на позициях. На самом деле, как он утверждает, их было 20, а также никакого прикрытия.

В материале издания говорится, что из украинского подразделения, которое находится в Угледаре, бежали сотни украинских солдат из-за нехватки вооружения. Примечательно, что за 10 месяцев 2024 года из ВСУ бежало больше людей, чем за все предыдущее время конфликта.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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Кандидат в президенты Польши неожиданно высказался о Крыме и Донбассе
Кандидат в президенты Польши Ментцен: поляки не должны гибнуть за Украину
01 декабря 2024, 10:04

Фото: iStock/Velishchuk

Поляки не должны гибнуть за Украину. Об этом сообщил кандидат в президенты республики от ультраправого объединения «Конфедерация» Славомир Ментцен, передает Do Rzeczy.
По его словам, польская армия должна защищать Польшу. Ментцен выразил мнение, что хотел бы видеть гордую, суверенную страну, которая самостоятельно принимает решения и не спрашивает разрешения у Берлина, Брюсселя или Вашингтона.

Ранее польский лидер Анджей Дуда сообщил, что Варшава потратила на помощь Украине 3,3% своего ВВП – более 26 миллиардов долларов.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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Мальчик из Курской области каждый день приветствует военных с триколором в руках
01 декабря 2024, 09:26

Фото: iStock/macky_ch

Третьеклассник из Курской области по имени Сережа с позывным «Патриот», который дали ему военные, каждый день приветствует с российским триколором в руках проезжающих из зоны боевых действий военнослужащих. Об этом сообщает РИА Новости.
Сереже девять лет, он младший ребенок в многодетной семье. По его словам, он мечтает стать военным и служить в ВДВ.




Мальчик рассказал, что военнослужащие из подразделения «Морская пехота» подарили ему игрушечный автомат и настоящий тактический шлем. Боец ВС РФ с позывным «Есаул» отметил, что действия Сережи поддерживают российских военных.

Напомним, 6 августа украинские войска перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Согласно информации Минобороны России, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 23 тысяч военных. В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

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#бпла
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Над регионами РФ за ночь уничтожили и перехватили 29 украинских БПЛА
01 декабря 2024, 08:18

Фото: iStock/Naypong

Силы ПВО за ночь уничтожили и перехватили 29 украинских беспилотников над российскими регионами. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Уточняется, что 20 вражеских дронов были ликвидированы над территорией Брянской области, семь — над территорией Калужской и по одному над территориями Смоленской и Курской областей. Иных ​подробностей в российском оборонном ведомстве не привели.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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#военные
#бпла
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#вс рф
#минобороны рф
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Стало известно, сколько населенных пунктов освободили российские войска за осень 2024 года
ТАСС: ВС РФ освободили за осень 88 населенных пунктов
01 декабря 2024, 07:50

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

ВС России за осень этого года освободили 88 населенных пунктов в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской, Курской и Харьковской областях. Информация следует из данных сводок Минобороны РФ, которые подсчитал ТАСС.
Уточняется, что больше всего населенных пунктов освободила группировка «Центр». Их количество составляет 37.

Подразделения группировки войск «Восток» освободили 13 населенных пунктов, бойцы группировки «Север» — 14, группировка «Запад» и подразделения Южной группировки войск — по восемь.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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#россия
#спецоперация
#днр
#лнр
#запорожская область
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В Киеве объявили воздушную тревогу
В Киеве и Киевской области объявили воздушную тревогу
01 декабря 2024, 06:22

Фото: istockphoto/Olena Lialina

В Киеве и Киевской области объявлена воздушная тревога, следует из информации на онлайн-карте Министерства цифровой трансформации Украины.
Предупреждающие сигналы были зафиксированы в четырех регионах Украины – в Сумской, Полтавской, Черкасской и Черниговской областях.

Ранее в Киеве на фоне объявленой воздушной тревоги прогремели взрывы.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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Российские военные раскрыли детали освобождения Новоалексеевки
Минобороны: заход в Новоалексеевку в ДНР военные осуществляли малыми группами
01 декабря 2024, 06:08

Фото: iStock/Evgeny555

Военные группировки войск «Центр», принявшие участие в освобождении Новоалексеевки в Донецкой Народной Республики (ДНР), раскрыли подробности установления контроля над населенным пунктом. Министерство обороны процитировало бойцов в Telegram-канале.
Отмечается, что заход в Новоалексеевку происходил небольшими группами. Солдаты перемещались из укрытия в укрытие, используя блиндажи, спрятанные в лесных поясах.

Корректировка действий штурмовой группы осуществлялась артиллерийскими расчетами и расчетами беспилотников. Кроме того, мощную огневую поддержку обеспечивали ударные FPV-дроны, выбивавшие бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) из укреплений.

В Минобороны подчеркнули, что в результате активных и решительных действий российские военные заняли важную позицию и разместили на территории поселения российский триколор.

Ранее стало известно, что российские военные контролируют населенный пункт в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Речь идет о селе Новоселидовка в ДНР.

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В подконтрольном ВСУ городе в ДНР закрыли все школы
Власти Славянска закрыли школы и отменили массовые мероприятия
01 декабря 2024, 05:35

Фото: istockphoto/reflection_art

В контролируемом ВСУ городе Славянск в Донецкой Народной Республики (ДНР) отменены все масштабные мероприятия, закрыты школы, об этом сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на соответствующее распоряжение мэра Вадима Ляха.
«Власти города Славянск Донецкой области запретили все виды деятельности в сфере образования, культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта, подразумевающие собрания людей», — подчеркивается в сообщении.

Отмечается, что эти меры были предприняты на фоне ухудшения ситуации с безопасностью. Занятия в школах и других учебных заведениях проводятся дистанционно.

Ранее эксперт Института мировой военной и экономической стратегии НИК ВШЭ Николай Новик заявил, что взятие под контроль города Часов Яр позволит российским войскам позволит применять дальнобойную артиллерию в отношении таких Дружовки, Славянска и Краматорска.

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Стали известны подробности ключевых боев за Курахово
«Страна.ua»: в деревне Старые Терны идут ключевые бои за Курахово в ДНР
01 декабря 2024, 04:36

Фото: iStock/ zim286

Ключевые сражения за Курахово в Донецкой Народной Республике (ДНР) происходит в селе Старые Терны. Подробности боев за город раскрыло украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.
Отмечается, что наступление на Старые Терны поставило под угрозу промышленную зону Курахово, которая в настоящее время находится под контролем украинской армии.

«С потерей этой промзоны падет, скорее всего, и весь город», – отмечается в сообщении.

Ранее председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов объявил, что Владимир Зеленский не стал спасать группировку ВСУ, оставшуюся в Курахово.

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#всу
#украина
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