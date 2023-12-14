Солдат ВСУ сдался в плен и воссоединился со служащим в ВС России братом

Фото: istock / Prostock-Studio
Пленный боец Вооруженных сил Украины Станислав Гринченко по совету брата, который участвует в СВО на стороне России, добровольно сдался в плен, воспользовавшись частотой 149.200 «Волга». Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ, пишет ТАСС.
«Брат посоветовался с командованием, которое сказало, что существует специальная радиочастота для сдачи в плен. Через рацию я вышел на частоту 149.200 «Волга», чтобы сдаться. Когда мы вышли на передний край, мы уже знали, где находятся ВС РФ и куда нам идти», — поделился Гринченко.По словам солдата, такое решение к нему пришло еще в начале мобилизации на Украине. Он рассказал, что подразделение бойца пробыло на фронте всего два дня. Гринченко заявил, что хочет получить российское гражданство и сражаться вместе с братом в составе армии России.
Читайте также:
Российские «Грады» ночью уничтожили позиции ВСУ под Красным Лиманом
Первый российский морской дрон испытают в зоне СВО
МВД объявило в розыск главу ГУР Украины Буданова
Алина Юрчак