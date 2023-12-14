Солдат ВСУ сдался в плен и воссоединился со служащим в ВС России братом

Сборка истребителей F-35 из частей двух разных самолетов — обычная практика в военной сфере. Однако, как рассказал военный эксперт и директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в беседе с «Лентой.ру», такие аппараты могут оказаться эффективными только в определенных условиях.