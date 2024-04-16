ВС РФ уничтожили командный пункт ВСУ в Часовом Яре

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«Грады» ВС России уничтожили командный пункт Украины в Часовом Яре, пишет URA.RU.
Отмечается, что командный пункт противника уничтожен в ангаре промышленной зоны Часова Яра. ВСУ потеряли до взвода военных.
Кроме этого, украинские войска хотели разведать обстановку в Белгородской области при помощи самолета, но его радары были ослеплены.
Как отмечают в издании, также рядом с Белгородской областью был уничтожен пункт временной дислокации украинских боевиков. Российские войска нанесли удар, используя РСЗО «Ураган».
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Кроме этого, украинские войска хотели разведать обстановку в Белгородской области при помощи самолета, но его радары были ослеплены.
Как отмечают в издании, также рядом с Белгородской областью был уничтожен пункт временной дислокации украинских боевиков. Российские войска нанесли удар, используя РСЗО «Ураган».
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Алёна Самарева