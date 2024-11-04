Спецназ Росгвардии уничтожил позицию ВСУ с операторами БПЛА в Курской области

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Спецназ Росгвардии уничтожил украинскую позицию операторов БПЛА в Курской области. Об этом со ссылкой на ведомство сообщает ТАСС. После первого удара по боевикам ВСУ, отмечается, произошел взрыв боекомплекта.
«Бойцами одного из спецподразделений Росгвардии была выявлена и незамедлительно уничтожена позиция, с которой противник осуществлял управление беспилотными летательными средствами в целях ведения наблюдения и нанесения ударов по нашим позициям», — заявили в Росгвардии.Сообщается, что при уничтожении позиции использовались дроны-камикадзе, благодаря которым также была обнаружена замаскированная боевая техника ВСУ. Вскоре бойцы Росгвардии поразили и ее.
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