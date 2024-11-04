Спецназ Росгвардии уничтожил позицию ВСУ с операторами БПЛА в Курской области

Идея о подготовке героев СВО на государственные управленческие должности своевременна и является заботой о будущем России. Об этом заявил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на встрече с участниками президентской программы «Время героев». По его словам, качества участников спецоперации способны принести государству добрые плоды.