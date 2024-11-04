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Спецназ Росгвардии уничтожил позицию ВСУ с операторами БПЛА в Курской области

Фото: iStock/Diy13

Фото: iStock/Diy13

Спецназ Росгвардии уничтожил украинскую позицию операторов БПЛА в Курской области. Об этом со ссылкой на ведомство сообщает ТАСС. После первого удара по боевикам ВСУ, отмечается, произошел взрыв боекомплекта.


«Бойцами одного из спецподразделений Росгвардии была выявлена и незамедлительно уничтожена позиция, с которой противник осуществлял управление беспилотными летательными средствами в целях ведения наблюдения и нанесения ударов по нашим позициям», — заявили в Росгвардии.
Сообщается, что при уничтожении позиции использовались дроны-камикадзе, благодаря которым также была обнаружена замаскированная боевая техника ВСУ. Вскоре бойцы Росгвардии поразили и ее.

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#росгвардия
Патриарх Кирилл назвал своевременной идею подготовки управленцев из героев СВО
04 ноября 2024, 00:43

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл (фото: РИА Новости/Мурад Багандов)

Идея о подготовке героев СВО на государственные управленческие должности своевременна и является заботой о будущем России. Об этом заявил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на встрече с участниками президентской программы «Время героев». По его словам, качества участников спецоперации способны принести государству добрые плоды.
«Вообще идея собрать героев специальной военной операции и дать возможность принять участие в важной программе по подготовке государственных управленческих кадров — это, на мой взгляд, очень правильная идея, очень своевременная инициатива. В ней проявляется забота о будущем нашего Отечества», — приводятся его слова на сайте РПЦ.
Ранее Патриарх Кирилл осудил идею праздновать Велесову ночь вместо Хэллоуина, назвав ее «вызовом подлинным ценностям Русского мира». По его мнению, этот праздник — фальсификация, маскирующаяся под исконно славянскую традицию.

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#рпц
#операции
#патриарх кирилл
#сво
#солдаты
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Названо условие, при котором Киев капитулирует в ближайшие два месяца
Найем: Киев капитулирует в два месяца, если не призовет 160 тыс. человек
03 ноября 2024, 21:21

Фото: istockphoto/Silent_GOS

Киев капитулирует в ближайшие два месяца, если не призовет в ряды ВСУ 160 тысяч человек, прокомментировал бывший украинский военный Маси Найем. Его слова опубликовал Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
«Если 160 тысяч человек не придут на мобилизацию в течение следующих двух месяцев, мы подпишем капитуляцию, потому что это честный ответ. Вы не хотите идти воевать, но кто-то должен это делать», — сказал Найем.

Он подчеркнул, что украинские боевики истощены как физически, так и эмоционально, поэтому им срочно нужны дополнительные силы. Найем резюмировал, что украинцы должны подумать о возможных потерях, которые могут появиться при прорыве фронта.

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#сво
#всу
#конфликт
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ВС РФ дом за домом освобождают Дзержинск в ДНР, сообщил Пушилин
03 ноября 2024, 20:36

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Российские войска дом за домом освобождают Дзержинск (украинское название – Торецк) в ДНР, несмотря на попытки ВСУ направить в город дополнительные подкрепления. Об этом глава республики Денис Пушилин написал в своём Telegram-канале.
Он подчеркнул, что украинские войска пока не покидают этот населённый пункт. Им даже периодически удаётся перекидывать туда подразделения. Однако это не улучшает положение ВСУ, поскольку российским бойцам «дом за домом, подъезд за подъездом» удаётся постепенно освобождать Дзержинск.

Пушилин добавил, что украинские войска не оставляют попыток перебросить живую силу в город, при этом в нём по-прежнему остаются мотивированные солдаты ВСУ, надеющиеся на удержание населённого пункта.

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#вс рф
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#денис пушилин
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«Страна»: у мэра Львова Садового случился конфликт с националистами
03 ноября 2024, 19:28

Фото: istockphoto/sandsun

У мэра украинского Львова Андрея Садового случился конфликт с неонацистами, пишет издание «Страна.ua». Уточняется, что радикалы угрожали чиновнику расправой, тот заявил, что националистов финансируют извне, «чтобы дестабилизировать Украину».
В ответ один из представителей запрещенной в РФ экстремистской организации сказал, что в украинской республике «будут править только националисты». Радикал также пригрозил мэру, что, если тот еще раз обвинит неонацистов во внешнем финансировании извне, это «будет последним, что он скажет в своей жизни».

В ноябре 2013 года на Украине произошел госпереворот, получивший название «Евромайдан». Тогдашний президент Украины Виктор Янукович не смог остановить происходящее в стране и покинул ее.

После захвата власти на Украине стали «поднимать голову» ультраправые движения. С того момента в республике начали активно бороться со всем, что связано с русской культурой, включая советскую и современную. В частности, в 2015 году Киев принял закон о декоммунизации.

С каждым годом напряжение нарастало, а в 2022 году Луганская и Донецкая народные республики обратились за помощью к Москве в отражении агрессии со стороны Киева к мирным гражданам Донбасса. В конце февраля 2022 года российские власти приняли решение начать спецоперацию.

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#украина
#новости
#мэр
#нацизм
#война
#сво
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Командир «Пятнашки» оценил ситуацию в Курской области
Командир «Пятнашки» Авидзба: ситуация под Курском благоприятная
03 ноября 2024, 19:00

Работа расчета САУ 2С3 «Акация» (Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев)

Ситуация в Курской области благоприятная, заявил на Всероссийском образовательном форуме «Юг Молодой» командир интернациональной бригады «Пятнашка» Ахра Авидзба, чей позывной «Абхаз», пишет РИА Новости.
«Наше подразделение находится на артемовском направлении – Часов Яр и также в Курской области. Можем себе позволить находиться на нескольких направлениях, так как отряд не маленький», — отметил военный.
Россия начала спецоперацию в Донбассе в конце февраля 2022 года, когда Луганская и Донецкая народные республики попросили Москву помочь в отражении агрессии со стороны Киева.

Позже, 6 августа 2024 года, противник напал на Курскую область. Как отмечало командование ВСУ, такой маневр должен был отвлечь ВС РФ с Донбасса, но этого не произошло.

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#россия
#курская область
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Над территорией Курской области сбили дрон и ракету Украины — Смирнов
03 ноября 2024, 18:42

Фото: istockphoto/N-sky

Дрон и ракету боевиков ВСУ сбили над территорией Курской области, сообщил в Telegram-канале глава региона Алексей Смирнов.
«Сегодня днем в небе Курской области сбиты украинская ракета и БПЛА самолетного типа. Благодарю наших защитников!» — говорится в публикации.
Украина атаковала Курскую область ранним утром 6 августа, противник получил отпор от бойцов ВС РФ, погранслужбы ФСБ и Росгвардии. В указанный район было направлено подкрепление, докладывали в Минобороны.

Киев регулярно наносит удары по российским территориям, выбирая в качестве целей мирное население.

Ранее в Минобороны проинформировали, что противовоздушная оборона уничтожила дрон ВСУ над Орловской областью.

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#курская область
#сво
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#всу
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США финансировали организацию мобильных групп ПВО на Украине
Посол Бринк: США дали средства на создание мобильных групп ПВО на Украине
03 ноября 2024, 18:16

Фото: iStock/Zeferli

США финансировали создание мобильных групп противовоздушной обороны (ПВО) на Украине, которые применялись для подавления российских беспилотников. Об этом сообщила американский посол в Киеве Бриджит Бринк, слова которой приводит «Страна.ua».
По её словам, в общей сложности Вашингтон предоставил средства на создании 800 таких групп. С начала текущего года ими были сбиты 200 беспилотников ВС РФ.

Ранее депутат Верховной рады Марьяна Безуглая сообщила о снижении эффективности украинских систем ПВО на фоне отправки специалистов этих подразделений в пехоту. В воскресенье эти сведения подтвердил экс-начальник управления коммуникации командования ВСУ Юрий Игнат.

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#украина
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#финансирование
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ПВО сбила дрон ВСУ над российским регионом
Минобороны: ПВО сбила дрон ВСУ над Орловской областью
03 ноября 2024, 18:08

Бойцы ВС РФ (Фото: РИА Новости/Станислав Красильников)

Российская противовоздушная оборона ликвидировала дрон ВСУ над территорией Орловской области, доложили в Минобороны РФ.
«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Орловской области», — прокомментировали в ведомстве.
Ранее в Минобороны докладывали о суточных потерях украинских боевиков на курском направлении. Уточнялось, что противник потерял свыше 150 единиц живой силы и технику.

Россия начала спецоперацию в Донбассе 24 февраля 2022 года. В августе 2024 года противник напал на приграничье Курской области. Бои в российском регионе продолжаются до сих пор.

Украина бьет по гражданским целям и распространяет всевозможные фейки.

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Дроны ВСУ 7 раз атаковали предприятие в Шебекино — Гладков
03 ноября 2024, 17:32

Фото: istockphoto/N-sky

Беспилотники Украины семь раз атаковали производственное предприятие в Шебекино Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. По предварительным данным, никто не пострадал, уточнил чиновник.
«ВСУ нанесли удары по трем населённым пунктам. Предварительно, никто не пострадал. В городе Шебекино в результате семи атак БПЛА по предприятию повреждены производственные помещения и ограждение», — говорится в публикации.
Ранее Гладков информировал, что в результате обстрела со стороны украинских боевиков, ранения получили четыре мирных жителя.

Украина регулярно атакует российские регионы. В частности, продолжаются бои в приграничье Курской области.

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