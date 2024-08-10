США недовольны атакой ВСУ в Курской области

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Нападение со стороны Украины под Курском, скорее всего, стало для США неожиданностью и вызвало недовольство в Белом доме. Такое предположение сделал политолог из Германии Йоахим Краузе в разговоре с Focus.
«Я предполагаю, что наступление ВСУ на российскую территорию не вызвало восторга у американских властей, которые, вероятно, не были проинформированы заранее», — сказал собеседник.По мнению Краузе, американская сторона может выразить Киеву недовольство уже в ближайшее время, поскольку в администрации действующего президента США есть мышление «контроля за вооружениями времен Холодной войны» и опасения по поводу «непредсказуемой реакции России».
Краузе резюмировал, что американское правительство, возможно, недвусмысленно раскритикует Киев и потребует отступления украинцев или же, чтобы операция была ограничена в плане пространства.
Боевики ВСУ напали на приграничные территории под Курском 6 августа. В Госдепе США не удивились, тому факту, что киевский режим не предупредил Вашингтон о своих действиях. Более того, атаку в Курской области Госдеп США назвал правом Украины на самооборону.
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Никита Кротов