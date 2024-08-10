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США недовольны атакой ВСУ в Курской области

Краузе: руководство США недовольно действиями ВСУ в под Курском
10 августа 2024, 20:53
Фото: istockphoto/rarrarorro

Фото: istockphoto/rarrarorro

Нападение со стороны Украины под Курском, скорее всего, стало для США неожиданностью и вызвало недовольство в Белом доме. Такое предположение сделал политолог из Германии Йоахим Краузе в разговоре с Focus.
«Я предполагаю, что наступление ВСУ на российскую территорию не вызвало восторга у американских властей, которые, вероятно, не были проинформированы заранее», — сказал собеседник.

По мнению Краузе, американская сторона может выразить Киеву недовольство уже в ближайшее время, поскольку в администрации действующего президента США есть мышление «контроля за вооружениями времен Холодной войны» и опасения по поводу «непредсказуемой реакции России».



Краузе резюмировал, что американское правительство, возможно, недвусмысленно раскритикует Киев и потребует отступления украинцев или же, чтобы операция была ограничена в плане пространства.

Боевики ВСУ напали на приграничные территории под Курском 6 августа. В Госдепе США не удивились, тому факту, что киевский режим не предупредил Вашингтон о своих действиях. Более того, атаку в Курской области Госдеп США назвал правом Украины на самооборону.

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Слуцкий: в атаке на Курскую область могли участвовать наемники Польши и Франции
10 августа 2024, 20:16

Фото: istockphoto/ANGHI

По некоторой информации, в атаке под Курском могли участвовать польские и французские наемники. Такое предположение в своем Telegram-канале сделал глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Кроме того, парламентарий считает, что в планировании нападения участвовала британская сторона. Теперь же, по мнению Слуцкого, западные государства не хотят нести ответственность за действия боевиков ВСУ в регионе.

«Западные столицы, очевидно, пытаются снизить или вообще снять собственную ответственность. В нападении на российскую границу, по данным разных источников, участвовали французские и польские наемники, бандеровцы были вооружены натовским оружием, а сама провокация планировалась при участии Британии. На этом фоне Вашингтон отправляет в Киев новый пакет военной помощи на миллионы долларов», — написал Слуцкий.

В заключение он назвал Коллективный Запад «коллективным фюрером» нынешнего века. Украинские радикалы напали на приграничье под Курском 6 августа. Сейчас там продолжаются ожесточенные бои.

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#украина
#война
#всу
#франция
#польша
#наемники
#сво
#госдума
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NYT: у боевиков ВСУ закончились «легкие успехи» в Курской области
10 августа 2024, 20:12

Фото: istockphoto/Liudmila Chernetska

«Легкие успехи» боевиков ВСУ в Курской области закончились. Теперь можно увидеть ответы российских бойцов на действия киевского режима, сообщил аналитик организации Black Bird Group, которая анализирует снимки боевых полей со спутника, Паси Паройнен. Его цитирует The New York Times.
«Если в течение трех дней с начала наступления можно было наблюдать «легкие успехи» ВСУ под Суджей и в других приграничных селах, то теперь наступление остановилось и «становятся видны последствия российского ответа», — сказано в публикации.

Ранее сообщалось, что нападение со стороны украинских военных под Курском отразили солдаты-срочники ВС РФ. Российская сторона не понесла никаких потерь.

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#украина
#война
#сво
#всу
#курская область
#новости
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Солдаты-срочники отразили атаку боевиков ВСУ под Курском
Депутат Госдумы Гурулев: солдаты-срочники отбили под Курском атаку боевиков ВСУ
10 августа 2024, 19:41

Фото: istockphoto/zim286

Атаку со стороны боевиков ВСУ отразили солдаты-срочники ВС РФ в Курской области, заявил «Соловьев LIVE» депутат Госдумы Андрей Гурулев. Парламентарий отметил, что среди российских военных потерь нет.
«Уже в этом конфликте срочники в Курской области отразили нападение целой бригады, причем никого не потеряли», — сказал депутат.

Гурулев подчеркнул, что во времена афганской и чеченской войн в боях также участвовали солдаты-срочники.

Украинские радикалы попытались прорваться на российскую территорию под Курском утром, 6 августа. ВС РФ совместно с погранслужбой ФСБ дали отпор противнику. В регионе объявлен режим контртеррористической операции. Туда также отправлены бойцы Росгвардии.

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#курская область
#вс рф
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#госдума
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Женское подразделение ВСУ отправили на передовую в ДНР
ВСУ перебросили на передовую у Кременной в ДНР подразделение женщин
10 августа 2024, 19:30

Фото: istockphoto/Volodymyr Zakharov

ВСУ перебросили на передовую в районе Кременной в ДНР подразделение, состоящее из женщин. Об этом со ссылкой на источники в силовых структурах сообщает ТАСС. Формирование должно заменить мобилизованных штурмовиков, говорится в сообщении.
По данным агентства, женским подразделением хотят заменить штурмовые отряды, хотя их эффективность оценивается крайне низко.

Ранее военкор Котенок заявил, что ВСУ ударили снарядами с хлором по российским бойцам группы СпН «Аид» «Ахмат» в Курской области. По его данным, после обстрела из РСЗО и 155-мм артиллерии над полем боя разрослось облако едкого дыма.
«Все, кто начал дышать, с судороги и рвотой сейчас. Отправлены в токсикологию. Слизистая горит», — приводит военкор слова неназванного источника.
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В США предрекли судьбу ВСУ в Курской области
Журналист Боуз: боевиков ВСУ полностью разгромят в Курской области
10 августа 2024, 18:44

Фото: istockphoto/Mariia Kokorina

Атака со стороны боевиков ВСУ в Курской области завершится полным разгромом армии Украины, заявил в социальных сетях журналист из Ирландии Чей Боуз. Он отметил, что Киев готов принести в жертву любое количество украинцев, лишь бы выполнить приказы Вашингтона и Лондона. Боуз считает, что Запад идет по пути напряженности и подводит своих граждан к мировой войне.
«Последний рывок для Украины, что характерно, произойдет внутри России, и, как и многие другие до нее, она будет <…>, конечно же, уничтожена», — говорится в публикации.

Под Курском, а также в Брянской и Белгородской областях Национальный антитеррористический комитет ввел режим контртеррористической операции. Боевики ВСУ напали на приграничье под Курском 6 августа.

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В США сообщили, что ждет Украину из-за ситуации со светом
Миршаймер: Украину ждет катастрофа из-за краха электросетей
10 августа 2024, 18:03

Фото: istockphoto/Silent_GOS

Украина за время боевых действий потеряла, по разным данным, до 90% электросетей, что уже зимой станет для нее катастрофой, считает политолог из США Джон Миршаймер в беседе с адвокатом Гленном Гринвальдом.
«Российские ВВС фактически уничтожили около 50% электросетей на Украине. А если не учитывать объекты атомной энергетики, то из строя выведено 90% электросетей. С наступлением зимы это будет иметь катастрофические последствия», — прокомментировал Миршаймер.

Он резюмировал, что нехватка электричества — лишь один из факторов, который говорит о том, что конфликт скоро завершится в пользу РФ.

Ранее сообщалось, что на Украине происходят самые значительные отключения электричества с начала конфликта.

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#сша
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#электричество
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Бои в Курской области назвали решающей битвой СВО
Командир «Ахмата» Алаудинов: бои в Курской области станут решающей битвой СВО
10 августа 2024, 17:49

Фото: Минобороны России

Бои в Курской области станут решающей битвой СВО, заявил командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов. По его словам, после этого сражения падает не только Украина, но и весь военный блок НАТО, который ее поддерживает.
«Это и есть как раз та битва, о которой я всегда говорил. Я призываю вас всех принять участие в этой битве. Решающей битве. Потому что после нее Украина падет», — отметил он.
Ранее бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что атака со стороны боевиков ВСУ под Курском полностью истощит украинских неоцацистов. Американский аналитик подчеркнул, что Киев уже давно проиграл, просто не перестал сражаться. Однако способность Украины к сражениям, по словам Джонсона, ежедневно уменьшается, ведь ее армия несет безвозвратные значительные потери.

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ВС РФ заманили украинский танк в минную ловушку под Горловкой
10 августа 2024, 17:47

Фото: iStock/Zeferli

Российские войска заманили украинский танк в ловушку из заранее установленных мин на Горловском направлении ДНР. Об этом сообщает Telegram-канал WarGonzo.
На опубликованных кадрах видно, как оператор беспилотника следит за танком ВСУ, следующим по дороге. В какой-то момент машина наезжает на заранее приготовленные российскими военными мины, и происходит взрыв.

Такую операцию провели инженеры батальона «Лавина» 132-й бригады ВС РФ. Они заранее изучили маршруты следования танка и установили мины на пути его следования.

Ранее Минобороны России сообщило о потерях ВСУ за минувшие сутки на Курском направлении. Подробнее читайте об это в материале «Радио 1».

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#украина
#россия
#вс рф
#всу
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Стало известно, по чьей указке произошел пролет украинских БПЛА над Белоруссией
МИД Белоруссии: украинские БПЛА пролетели над РБ из-за подстрекательства извне
10 августа 2024, 17:35

Фото: istockphoto/Aliaksandr Bukatsich

МИД Белоруссии заявил, что украинские БПЛА пролетели над территорией республики из-за подстрекательства внешних игроков, а также призвал стороны одуматься и остановить эскалацию. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте министерства.
«Девятого августа группа запущенных с территории Украины ударных беспилотных летательных аппаратов нарушила границу Республики Беларусь и в этой связи была сбита силами ПВО нашей страны. Данные преступные действия радикально эскалируют ситуацию и представляют собой опасную попытку расширить зону текущего в нашем регионе конфликта», — указано в сообщении.
В министерстве отмечают, что подобными провокациями в конфликт пытаются вовлечь Белоруссию, которая всегда выступала за урегулирование кризиса и остановку кровопролития.

В публикации также подчеркнули, что виной тому украинское руководство, которое действует «при явном попустительстве или даже подстрекательстве известных внешних игроков».
«Решительно призываем эти стороны одуматься и остановиться. Обращаемся к народам соседней Европы: в случае расширения конфликта пожар охватит весь регион и перекинется, в том числе, на страны ЕС. Победителей не будет! Остудите своих воинствующих политиков!», — заключили в МИД.
Ранее МИД РБ сообщал, что Белоруссия инициирует консультации с союзниками после инцидента с беспилотниками и доведет всю информацию до ООН и ОБСЕ.

Министерство предупредило, что РБ будет в полной мере пользоваться правом самообороняться и отвечать на враждебные действия или провокации любого характера.

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