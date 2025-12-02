02 декабря 2025, 06:45

Фото: iStock/Ruma Aktar

Экономический сектор ФРГ пришёл в упадок. Германия ощутила сильный удар из-за санкций против РФ, поскольку лишилась стабильных поставок энергоносителей из России. Об этом пишет The National Interest.





Издание отмечает, что промышленность ФРГ не может нормально развиваться без российских энергоресурсов. Действия НАТО против России в конфликте на Украине привели к ослаблению европейский экономический проект.





Германия не сможет отказаться от закупок российского газа до 2028 года

«Сильнейшая экономика Германии оказалась полностью выпотрошена — не только из-за последствий санкций, но и из-за потери газопровода «Северный поток — 2», который подпитывал промышленную мощь Берлина», — говорится в материале.