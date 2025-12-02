NI: Экономика ФРГ оказалась «выпотрошена» и ослаблена после антироссийских санкций
Экономический сектор ФРГ пришёл в упадок. Германия ощутила сильный удар из-за санкций против РФ, поскольку лишилась стабильных поставок энергоносителей из России. Об этом пишет The National Interest.
Издание отмечает, что промышленность ФРГ не может нормально развиваться без российских энергоресурсов. Действия НАТО против России в конфликте на Украине привели к ослаблению европейский экономический проект.
Германия не сможет отказаться от закупок российского газа до 2028 года
«Сильнейшая экономика Германии оказалась полностью выпотрошена — не только из-за последствий санкций, но и из-за потери газопровода «Северный поток — 2», который подпитывал промышленную мощь Берлина», — говорится в материале.Введение эмбарго на российскую нефть грозит Берлину новыми серьёзными проблемами. Наиболее значимый экономический спад прогнозируется в восточной части ФРГ.
Ранее бывший министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль охарактеризовал мирный план президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине как предательство и предупредил о возможных последствиях для Европы.