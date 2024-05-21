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Военные группировки «Север» сообщили о ситуации в Плетеневке, Харьковская область, освобожденной в середине мая, пишут «Известия».
Минобороны РФ 21 мая представило видео из освобожденного населенного пункта. Подразделения начали спецоперацию в окрестностях Плетеневки, где боевики из украинских подразделений систематически обстреливали населенные пункты Белгородской области.
В каждом доме украинские военные создали огневые точки. ВСУ продолжают атаку, однако российские военные характеризуют работу своих сил как эффективную и уверенную. Каждый день группировки «Север» продвигаются вглубь оккупированных территорий.
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Артем Кузьмин