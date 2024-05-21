Нуланд призвала США разрешить ВСУ наносить удары по России дальнобойным оружием

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Бывший заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд выступила с предложением о разрешении для ВСУ использовать дальнобойное оружие для нанесения ударов по территории РФ. Об этом пишет газета The Hill.
Она задалась вопросом, должны ли Соединенные Штаты Америки и союзники отказывать Украине «больше помощи в нанесении ударов по российским базам». Нуланд также отметила продвижение российских военных под Харьковом. По ее мнению, ВСУ могло бы предотвратить нынешнюю ситуацию, получив разрешение от Америки на подобные удары.
Российские силы начали масштабное наступление в Харьковской области. Ранее президент Украины Владимир Зеленский отметил, что за сложившуюся ситуацию в Харьковской области несет ответственность весь мир.
В эфире украинского ТВ прозвучала информация о то, что ВС РФ могут начать наступление в Харьковской области еще по одному направлению. Об этом заявил командир батальона ударных беспилотных авиационных комплексов Юрий Федоренко. По его словам, ближайший период для ВСУ будет очень сложным.
Ранее сообщалось, что ВС РФ ударили по поставляющей снаряды из Румынии украинской ж/д станции, сообщило подполье. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Российские силы начали масштабное наступление в Харьковской области. Ранее президент Украины Владимир Зеленский отметил, что за сложившуюся ситуацию в Харьковской области несет ответственность весь мир.
В эфире украинского ТВ прозвучала информация о то, что ВС РФ могут начать наступление в Харьковской области еще по одному направлению. Об этом заявил командир батальона ударных беспилотных авиационных комплексов Юрий Федоренко. По его словам, ближайший период для ВСУ будет очень сложным.
Ранее сообщалось, что ВС РФ ударили по поставляющей снаряды из Румынии украинской ж/д станции, сообщило подполье. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова