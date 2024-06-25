Стало известно, что Россия впервые применила в зоне СВО

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В сети появились кадры ударов по позициям украинских боевиков с использованием тяжелых трехтонных авиабомб ФАБ-3000-М54. Данный тип боеприпасов использовался впервые. Об этом пишет РИА Новости.
Отмечается, что главное достоинство данных авиабомб заключается в их мощном поражающем эффекте. Чтобы его достичь оружию необходимо только взрывчатое вещество.
В первый год использования в зоне спецоперации их применение ограничивали из-за действующей в то время украинской системы противовоздушной обороны. ФАБ-3000-М54 может поразить вражескую цель на расстоянии до 80 км от места сброса, благодаря чему бомбардировщики могут наносить удары в тыл ВСУ.
Напомним, 20 июня стало известно, что ВС РФ впервые ударили по позициям ВСУ в Харьковской области авиабомбой ФАБ-300 с УМПК. Уточняется, что прилет был зафиксирован по военному объекту противника в Липцах.
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В первый год использования в зоне спецоперации их применение ограничивали из-за действующей в то время украинской системы противовоздушной обороны. ФАБ-3000-М54 может поразить вражескую цель на расстоянии до 80 км от места сброса, благодаря чему бомбардировщики могут наносить удары в тыл ВСУ.
Напомним, 20 июня стало известно, что ВС РФ впервые ударили по позициям ВСУ в Харьковской области авиабомбой ФАБ-300 с УМПК. Уточняется, что прилет был зафиксирован по военному объекту противника в Липцах.
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Екатерина Коршунова