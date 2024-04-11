Российские войска форсировали реку Мокрые Ялы в ДНР

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Российские войска успешно произвели форсирование реки Мокрые Ялы в районе села Урожайное.
Об этом 11 апреля заявил глава общественного движения «Мы — вместе с Россией» и сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ Владимир Рогов в беседе с РИА Новости.
Он также добавил, что попытки контратаки со стороны противника на данном участке были отражены.
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«Наши воины успешно перешли реку Мокрые Ялы в районе Урожайного и устроили оборону в лесополосе, откуда они вытеснили украинских боевиков», — отметил Рогов.
Он также добавил, что попытки контратаки со стороны противника на данном участке были отражены.
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Артем Кузьмин