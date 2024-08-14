В Раде признали тяжелое положение ВСУ в Торецке

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Депутат Верховной Рады Украины Марьяна Безуглая заявила о катастрофическом положении ВСУ в ДНР после поездки в Торецк.
«На днях побывала непосредственно в Торецке. Город к обороне не готов, фортификаций внутри нет совсем. Вокруг Торецка отдельные несистемные фортификации. Население местное не эвакуировано, в Торецке остается около трех тысяч человек. Полиция не встретила», — написала Безуглая в своем Telegram-канале.
По ее словам, город практически полностью уничтожен, а части ВСУ, находящиеся там, имеют острые проблемы с системами РЭБ.
Безуглая также добавила, что ротации на Покровском направлении уже привели к катастрофическим последствиям. По ее мнению, главком ВСУ Александр Сырский перестал уделять достаточно внимания ситуации на Донецком направлении.
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Элина Позднякова