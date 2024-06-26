Подпольщик Лебедев: удар в Харькове пришелся на район авиазавода

Российская армия ударила сотни раз беспилотниками «Ланцет» по украинским позициям. Как сообщает Forbes, в мае количество ударов «Ланцетами» якобы превысило аналогичные показатели за все прошлые месяцы. Автор статьи считает, что такая численность дронов тревожит. В материале сказано, что одним из самых эффективных вооружений РФ в ходе конфликта на Украине стал дрон-камикадзе.