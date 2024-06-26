Подпольщик Лебедев: удар в Харькове пришелся на район авиазавода

Фото: istockphoto/Leonid Ikan
Удар в Харькове пришелся на район, где находится авиазавод. Об этом сообщил координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев. Ранее мэр города Игорь Терехов сообщал про серию взрывов.
«Два мощных «прилета» по Харькову в районе авиазавода», — сказал Лебедев.
По словам подпольщика, украинские боевики расположили в черте города тяжелую артиллерию. В северной части Харькова с сегодняшнего дня не работают коммерческие офисы, а также банковские отделения. Из последних вывезли все деньги.
Ранее сообщалось, что в Севастополе похоронили двухлетнюю Лизу Кривонос, погибшую в результате атаки со стороны ВСУ на город. Губернатор Михаил Развозжаев назвал ребенка «белокурым чудом», отметив, что вместе с семьей девочки скорбит весь Севастополь.
Читайте также:
Выставку-форум «Россия» на ВДНХ посетил 17-миллионный гость
В Госдуме заявили о наличии у России возможности ответить на действия США
В Дагестане арестованы шесть родственников бывшего главы Сергокалинского района
Никита Кротов