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Российские войска нанесли удар по месту подготовки лётного состава ВВС Украины

23 июня 2024, 15:46
Фото: istockphoto/vadimrysev

Фото: istockphoto/vadimrysev

Российские военные нанесли групповой комбинированный удар по месту дислокации и подготовки технического и лётного состава Воздушных сил Украины. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ.


Как уточнили в пресс-службе российского оборонного ведомства, атака была произведена сегодня, 23 июня, утром. Групповой удар наносился с использованием высокоточного оружия большой дальности морского базирования. В Минобороны подчеркнули, что цели атаки были достигнуты, все назначенные объекты поражены.

Сегодня, 23 июня, согласно онлайн-карте украинского министерства цифровой трансформации, сигналы воздушной тревоги звучали в 15 регионах страны. Местные СМИ и паблики сообщали о взрывах в Харькове, Киеве и Житомирской области.

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Появилось третье по счету видео удара новым вооружением по позициям ВСУ
Fighterbomber опубликовал видео применения авиабомб ФАБ-3000
23 июня 2024, 16:29

Фото: iStock/Leonid Ikan

Сообщается о третьем ударе авиабомбами ФАБ-3000 по позициям ВСУ. Видео с атакой было опубликовано в Telegram-канале Fighterbomber.
Точное место применения нового оружия не указано. В описании к видео говорится: «Вот вам очередное применение УМПК ФАБ-3000 М-54».



Первое сообщение о применении ФАБ-3000 российскими военными появилось 20 июня, когда удар был нанесен по пункту временной дислокации ВСУ в Липцах Харьковской области.

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Захарова назвала обстрел ВСУ Севастополя ритуальным преступлением
23 июня 2024, 15:52

Фото: пресс-служба МИД РФ

ВСУ не случайно выбрали для своего удара американскими ракетами по Севастополю праздничный день Святой Троицы. Для Киева это настоящее ритуальное преступление, являющееся актом ненависти ко всему русскому, в том числе и православию.
Такое мнение высказала официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. В интервью телеканалу «Россия 24» она подчеркнула, что преступления, которые совершает киевский режим, совпадают именно с большими праздниками. И этот террористический акт можно считать ритуальным преступлением.

«Мы прекрасно понимаем, что стоит внутри сущности киевского режима — это глубинная ненависть ко всему, что связано с Россией, с русской, российской культурой. И, конечно, православием и христианством в целом», — сказала спикер российского МИД.

Уполномоченная президента России по правам человека Татьяна Москалькова в свою очередь подчеркнула, что эта атака ВСУ является продолжением террора против мирного населения.

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Минобороны: Севастополь был атакован ВСУ американскими ракетами ATACMS
23 июня 2024, 15:19

Фото: istockphoto/Olena Bartienieva

Украина нанесла удар по Севастополю оперативно-тактическими ракетами ATACMS американского производства. Они были также оснащены кассетными боеприпасами.
Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны РФ. Российские системы противовоздушной обороны сбили четыре ракеты над акваторией Чёрного моря. Одна ракета в конечной фазе полёта отклонилась от курса и взорвалась над территорией города.

В результате падения фрагментов кассетных суббоеприпасов погибли три человека — один взрослый и два ребёнка, младшему из которых было всего два года. Около 100 человек получили ранения. В одном многоквартирном доме возникло небольшое возгорание, которое было быстро ликвидировано пожарными. Также вблизи санатория «Лазурь» загорелся лес.

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Развожаев: Количество погибших в Севастополе увеличилось до трёх человек
23 июня 2024, 14:32

Фото: istockphoto/bpawesome

Количество погибших на пляже в Севастополе в результате атаки ВСУ увеличилось до трёх человек. В больнице скончался ещё один ребёнок.
Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Прежде было известно о двух погибших — взрослом и ребёнке. Глава городской администрации также добавил, что ранения в результате ракетного удара получили почти 100 человек.

По сообщению министерства обороны РФ, ВСУ нанесли удар по Севастополю с использованием оперативно-тактических ракет ATACMS американского производства, снабжённых кассетными боеприпасами. Четыре ракеты были уничтожены российскими системами ПВО над акваторией Чёрного моря, пятая отклонилась от курса и взорвалась в воздухе над городом. Это привело к жертвам среди мирного населения.

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При атаке ВСУ на Севастополь погибли взрослый и двухлетний ребенок
Губернатор Развожаев сообщил о двух погибших при атаке Украины на Севастополь
23 июня 2024, 14:31

Фото: iStock/Vladimir Zapletin

Инцидент на Севастополе, в результате которого погибли взрослый и младенец, произошел в ходе военных действий, проводимых Вооруженными силами Украины (ВСУ), сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.
«По предварительной информации, два мирных жителя, включая двухлетнего ребенка, стали жертвами атаки ВСУ сегодня», — отметил он.
Губернатор также сообщил о тяжелой обстановке в Учкуевке и направлении всех доступных бригад скорой помощи в район. Часть пострадавших уже доставлена в местные больницы, а число людей, обратившихся за медицинской помощью, возросло до 22 человек.

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Появились кадры удара четырьмя российскими ФАБ-500 по пункту управления ВСУ
23 июня 2024, 14:05

Фото: istockphoto/dzika_mrowka

Российские военные нанесли удар по пункту управления Вооружённых сил Украины на Херсонском направлении. Для атаки использовались четыре фугасные авиационные бомбы — ФАБ-500.
Видеозапись удара по украинским позициям и его разрушительных последствий опубликовал телеграм-канал «Архангел спецназа». На кадрах видно, как четыре авиабомбы точно ложатся в цель одна за другой. От взрывов несколько зданий за считанные секунды превращаются в руины. В небо поднимаются клубы дыма. Пункт управления ВСУ, судя по всему, был расположен на берегу Днепра.

ФАБ-500 — это пятисоткилограммовая авиационная бомба с фугасной боеголовкой. Она поражает цель взрывом, осколками корпуса и ударной волной. Такие снаряды наиболее мощные и обладают универсальным поражающим действием среди авиабомб основного назначения. ФАБ-500 несёт в себе около 200 килограммов взрывчатки.






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Губернатор Развожаев: В Севастополе 14 человек пострадали после атаки ВСУ
23 июня 2024, 13:29

Фото: istockphoto/RussieseO

В результате атаки ВСУ на Севастополь пострадали 14 человек, среди которых двое детей. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
Системы противовоздушной обороны работали в Севастополе, Евпатории и других городах Крыма. Временно было перекрыто движение по Крымскому мосту. В своём телеграм-канале руководитель городской администрации уточнил, что осколочные ранения получили 12 человек в районе посёлка Учкуевка. Ещё двое ранены в Любимовке.

Кроме того, по словам Развожаева, на Северной стороне произошло «небольшое возгорание» жилого дома, которое уже ликвидировали пожарные. Также в районе пансионата «Лазурь» загорелся лес. В заключение губернатор сообщил о пяти воздушных целях, уничтоженных над акваторией Чёрного моря.

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Губернатор Развожаев : В Севастополе работают системы ПВО
23 июня 2024, 13:10

Фото: istockphoto/skostin1951

В Севастополе работают системы противовоздушной обороны. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
В своём телеграм-канале он также добавил, что все наземные экстренные службы приведены в состояние боевой готовности. Руководитель городской администрации обратился к жителям с просьбой сохранять спокойствие, соблюдать необходимые меры безопасности и находиться в укрытиях или безопасных местах. Главное — не находиться на открытом пространстве, так как главную опасность представляют собой разлетающиеся осколки.

Известно, что системы ПВО работают также в Евпатории и других городах Крыма. Крымский мост временно перекрыт. Развожаев сообщил, что в результате украинской атаки в Севастополе пострадали 12 человек, в том числе двое детей. Ещё два человека получили ранения в Любимовке.

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Российский боец объяснил «успехи» ВСУ под Харьковом
«ФП»: боец ВС РФ Александр объяснил успехи ВСУ под Харьковом медийным эффектом
23 июня 2024, 12:40

Фото: istock/Victoria Kotlyarchuk

Командование ВСУ заявило о продвижении войск под Харьковом, но российский военный эксперт Александр считает, что эти успехи имеют больше медийный эффект, сообщает «ФедералПресс» («ФП»).
«Если противник утверждает, что они уничтожили много сил, значит, на самом деле ситуация обратная», — пояснил Александр.
Он прокомментировал заявление пресс-секретаря оперативно-стратегической группировки «Хортица» ВСУ Назара Волошина о разгроме российских подразделений в Волчанске, а также в Глубоком и Тихом под Харьковом.

Он добавил, что сообщения о продвижениях ВСУ направлены на создание медийного эффекта и не отражают реальность.

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