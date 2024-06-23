Российские войска нанесли удар по месту подготовки лётного состава ВВС Украины

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Российские военные нанесли групповой комбинированный удар по месту дислокации и подготовки технического и лётного состава Воздушных сил Украины. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ.
Как уточнили в пресс-службе российского оборонного ведомства, атака была произведена сегодня, 23 июня, утром. Групповой удар наносился с использованием высокоточного оружия большой дальности морского базирования. В Минобороны подчеркнули, что цели атаки были достигнуты, все назначенные объекты поражены.
Сегодня, 23 июня, согласно онлайн-карте украинского министерства цифровой трансформации, сигналы воздушной тревоги звучали в 15 регионах страны. Местные СМИ и паблики сообщали о взрывах в Харькове, Киеве и Житомирской области.
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Александр Бойцов