Серия взрывов прогремела в Подмосковье на фоне массовой атаки беспилотников

Собянин: ПВО сбила 15 беспилотников на подлете к Москве
Фото: iStock/dzika_mrowka

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются прорвать противовоздушную оборону (ПВО) и атаковать Москву. За ночь российские военные сбили 15 БПЛА недалеко от столицы, рассказал мэр города Сергей Собянин в Телеграм-канале.



Средства ПВО уничтожают цели над Подмосковьем. Жители Истринского района в беседе с SHOT рассказали, что слышали не менее десяти громких взрывов. Аналогичные сообщения поступали из Каширы и Коломны.

По словам Собянина, на местах падения обломков сбитых БПЛА работают сотрудники экстренных служб. Сведения о пострадавших отсутствуют.

В аэропортах Домодедово и Жуковский дважды вводили ограничения на прием и вылет воздушных судов. Это привело к отмене двух рейсов и задержке 51 самолета.

Александр Огарёв

