Серия взрывов прогремела в Подмосковье на фоне массовой атаки беспилотников

15 декабря 2025, 05:07

Собянин: ПВО сбила 15 беспилотников на подлете к Москве

Фото: iStock/dzika_mrowka

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются прорвать противовоздушную оборону (ПВО) и атаковать Москву. За ночь российские военные сбили 15 БПЛА недалеко от столицы, рассказал мэр города Сергей Собянин в Телеграм-канале.