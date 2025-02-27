Российские войска нанесли удар по штабу ВСУ в Сумской области

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ВС РФ нанесли серию ударов в Сумской области, среди пораженных целей, возможно, был штаб ВСУ. Об этом заявил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
По его словам, удары пришлись по базирующейся в Шосткинском районе группировке противника, которая должна была прийти на помощь подразделениям в Курской области. Уточняется, что еще два удара были нанесены российскими войсками в районе завода «Сумыхимпром». Там находятся большие склады и ангары, куда заходят для разгрузки составы с военной техникой и боекомплектами, рассказал подпольщик.
Согласно информации онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, ночью в регионе объявляли воздушную тревогу.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Согласно информации онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, ночью в регионе объявляли воздушную тревогу.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова