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ТАСС: солдат РФ неделю выхаживал раненого под Часовым Яром командира

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Командир взвода штурмовой роты 6-й мотострелковой дивизии третьего армейского корпуса Южной группировки войск с позывным Рашик рассказал ТАСС, как подчиненный неделю лечил его после ранения под Часовым Яром.
Стрелок-сапер Сергей Степанов не только выхаживал командира, но и позже взял на себя командование взводом, захватив два опорных пункта ВСУ, зайдя в тыл врага.

В середине декабря группа Рашика отправилась на задание по захвату украинского укрепления, но попала под сильный обстрел, где несколько бойцов, включая командира, получили ранения. У Рашика были осколочные повреждения ног, таза и живота, и Степанов семь дней бинтовал его, накладывал мази и ждал, пока раны начнут заживать, а затем эвакуировал всех пострадавших.

Помимо этого, он обучал других солдат основам первой помощи, а за свой подвиг был представлен к высшей государственной награде.

Ранее сообщалось, что солдат ВС РФ закрыл собой пленного бойца ВСУ от украинского дрона.

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#подвиг
#всу
#обстрел
#солдат
В ДНР перехватили радиопереговоры ВСУ о бегстве бойцов под Красноармейском
27 февраля 2025, 05:08

Фото: iStock/Alex Kochev

Народная милиция ДНР перехватила радиопереговоры между командованием ВСУ. Об этом сообщил Telegram-канал силового ведомства республики, уточняя, что общение сопровождалось нецензурной лексикой.
Речь шла о попытке удержать позиции под натиском российской армии в районе Красноармейска (Покровска): командир с позывным Сигма приказал подразделению с позывным Селезень отразить атаку, однако позже от подчинённого с позывным Качур поступил доклад о бегстве соседних бойцов из-за обстрела.

«Возмущенный тем, что подчиненные оставили позицию, командир приказывает им вернуться обратно не смотря на то, что обстрел продолжается», — сообщил канал Народной милиции ДНР.
Ранее сообщалось, что в ночь с 26 на 27 февраля в результате атаки украинского беспилотника на город Грайворон Белгородской области погиб мирный житель, еще один пострадал.

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#всу
#обстрел
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Гладков: БПЛА ВСУ атаковали Белгородскую область, погиб мужчина
27 февраля 2025, 02:53

Фото: iStock/trikolor

В результате атаки украинского беспилотника на город Грайворон Белгородской области погиб мирный житель, еще один пострадал. Об этом написал в Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.
Взрывное устройство, сброшенное с БПЛА, попало в автомобиль, что привело к смерти водителя до прибытия медиков. Второй пострадавший получил множественные осколочные ранения головы, спины и конечностей — его экстренно доставляют в белгородскую горбольницу №2. Ему оказывается необходимая медицинская помощь.

«Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшего...», — сказал Гладков в оповещении.
На месте происшествия работают оперативные службы, уточняющие последствия удара.

Ранее сообщалось, что солдат ВС РФ закрыл собой пленного бойца ВСУ от украинского дрона. Видео происшествия выложили в основном Telegram-канале ВДВ.

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Солдат ВС РФ закрыл собой пленного бойца ВСУ от украинского дрона
Солдат «Днепра» ВС РФ закрыл собой пленного бойца ВСУ от украинского БПЛА
27 февраля 2025, 01:23

Фото: iStock/Tomas Ragina

На Ореховском направлении в Запорожской области российский военнослужащий группировки «Днепр» спас пленного бойца ВСУ от атаки украинского дрона. Как сообщает Telegram-канал «Крылатые», связанный с ВДВ, солдат прикрыл собой пленного, когда оператор БПЛА противника направил беспилотник в их сторону.
На опубликованных в Telegram кадрах видно, как двое российских военных конвоируют украинца, а в критический момент один из них толкает пленного на землю и накрывает его своим телом. Дрон, приземлившийся рядом, не сдетонировал, что предотвратило жертвы.

«Сложно представить, что в этот момент ощущал пленный: те, кого он считал побратимами, решили уничтожить его за желание выжить. Те, кого он считал врагами — рисковали собой, чтобы спасти его от смерти», — отметил основной канал ВДВ.


Ранее сообщалось, что «омерзительная восьмерка» устроила охоту на солдат ВСУ на «дороге смерти» в Курской области. В своём Telegram-канале военблогер Подоляка написал, что за две недели в окружении территории «главной дороги снабжения из Сум через Юнаковку в Суджу» уничтожено около 400 единиц техники противника, включая грузовики, бронемашины и системы ПВО.

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Путин поздравил силы спецопераций с праздником и отметил их вклад в СВО
27 февраля 2025, 00:13

Фото: iStock/Tomas Ragina

Президент России Владимир Путин отметил значительный вклад Сил специальных операций (ССО) в продвижение специальной военной операции (СВО) и поздравил бойцов с профессиональным праздником (ежегодно отмечается 27 февраля).
«Желаю вам здоровья и новых достижений в службе. Всего самого доброго вашим семьям, родным и близким. С праздником вас!», — сказал президент РФ.
В поздравлении с профессиональным праздником глава государства подчеркнул, что бойцы ССО действуют смело и решительно на всех участках фронта, включая линию соприкосновения и тыл противника. Их опыт, подготовка и техническое оснащение позволяют выполнять задачи любой сложности, подтверждая отсутствие «невыполнимых приказов».

Путин напомнил, что с момента создания ССО в их рядах служили закалённые профессионалы, которые в 2014 году оперативно поддержали жителей Крыма и Севастополя. Президент также связал современные подвиги спецназа с традициями героев Великой Отечественной войны, добавив, что ССО уже вписали новые страницы в военную историю России.

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«Омерзительная восьмерка» устроила охоту на солдат ВСУ на «дороге смерти» в Курской области
Военблогер Подоляка сообщил об охоте «Омерзительной восьмерки» на ВСУ под Суджей
27 февраля 2025, 00:12

Фото: iStock/vadimrysev

Военблогер Юрий Подоляка раскрыл детали операции против группировки ВСУ в Курской области, где российские дроноводы из отряда «Омерзительная восьмёрка» превратили ключевую линию снабжения украинских военных в «дорогу смерти» для ВСУ.
«Курское направление на 26.02.25: Лебедевка, Погребки, Орловка, Новая Сорочина... Это список сел, которые наши части сумели вчера освободить в районе Суджанского выступа ВСУ на Курщине», — отметил блогер.
В своём Telegram-канале Подоляка сообщил, что за две недели в окружении территории «главной дороги снабжения из Сум через Юнаковку в Суджу» уничтожено около 400 единиц техники противника, включая грузовики, бронемашины и системы ПВО.

«Кстати, большую часть техники подбили ребята из «Омерзительнной 8» (одни из лучших наших дронщиков), которые первыми сумели прорваться к этой дороге своими дронами и уже две недели ведут на ней счет своим победам. А в последние несколько дней, к ним присоединились и другие наши асы, которые и превратили эту дорогу для оккупантов, действительно в дорогу смерти», — гордо заявил Подоляка.


Ранее сообщалось, что RT показал первые кадры из освобожденных Погребков в Курской области. Военкор RT Александр Яремчук опубликовал видео из освобожденного села, где российские военные из 1-го батальона 9-го полка, закрепившись на позиции, водрузили флаг России.

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