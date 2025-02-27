ТАСС: солдат РФ неделю выхаживал раненого под Часовым Яром командира

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Командир взвода штурмовой роты 6-й мотострелковой дивизии третьего армейского корпуса Южной группировки войск с позывным Рашик рассказал ТАСС, как подчиненный неделю лечил его после ранения под Часовым Яром.
Стрелок-сапер Сергей Степанов не только выхаживал командира, но и позже взял на себя командование взводом, захватив два опорных пункта ВСУ, зайдя в тыл врага.
В середине декабря группа Рашика отправилась на задание по захвату украинского укрепления, но попала под сильный обстрел, где несколько бойцов, включая командира, получили ранения. У Рашика были осколочные повреждения ног, таза и живота, и Степанов семь дней бинтовал его, накладывал мази и ждал, пока раны начнут заживать, а затем эвакуировал всех пострадавших.
Помимо этого, он обучал других солдат основам первой помощи, а за свой подвиг был представлен к высшей государственной награде.
Ранее сообщалось, что солдат ВС РФ закрыл собой пленного бойца ВСУ от украинского дрона.
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В середине декабря группа Рашика отправилась на задание по захвату украинского укрепления, но попала под сильный обстрел, где несколько бойцов, включая командира, получили ранения. У Рашика были осколочные повреждения ног, таза и живота, и Степанов семь дней бинтовал его, накладывал мази и ждал, пока раны начнут заживать, а затем эвакуировал всех пострадавших.
Помимо этого, он обучал других солдат основам первой помощи, а за свой подвиг был представлен к высшей государственной награде.
Ранее сообщалось, что солдат ВС РФ закрыл собой пленного бойца ВСУ от украинского дрона.
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Мария Моисеева