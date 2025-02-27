Ситуация в Глушковском районе Курской области остается напряженной

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Февраль 2025 года в Глушковском районе Курской области характеризуется сложной обстановкой. В беседе с ТАСС командир 5-й роты 2-го батальона добровольческого отряда «Барс-Курск» с позывным Борода сообщил о нарастающей активности со стороны противника.
По словам командира, в районе наблюдается постоянное использование артиллерии, а также массовые запуски FPV-дронов и дронов-камикадзе со стороны ВСУ, которые наносят удары как по гражданским, так и по военным объектам. Это создает серьезные угрозы для местных жителей и инфраструктуры.
Несмотря на обострение ситуации, в более спокойные периоды некоторые жители пытались вернуться в свои дома. Однако после последующих атак многие из них вновь покинули район, стремясь найти безопасное место.
«БАРС-Курск» — это уникальное формирование, состоящее из добровольцев из Курской области, преимущественно из Кореневского района. После тщательной подготовки отряд взаимодействует с другими подразделениями для обеспечения безопасности в отселённых районах и на других территориях Курской области.
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Несмотря на обострение ситуации, в более спокойные периоды некоторые жители пытались вернуться в свои дома. Однако после последующих атак многие из них вновь покинули район, стремясь найти безопасное место.
«Сейчас остается не так много людей, в основном пожилого возраста. Они говорят, что больше некуда ехать и намерены оставаться до последнего», — отметил Борода.
«БАРС-Курск» — это уникальное формирование, состоящее из добровольцев из Курской области, преимущественно из Кореневского района. После тщательной подготовки отряд взаимодействует с другими подразделениями для обеспечения безопасности в отселённых районах и на других территориях Курской области.
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Дарья Осипова