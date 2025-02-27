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Ситуация в Глушковском районе Курской области остается напряженной

Боец ВС РФ: обстановка в Глушковском районе Курской области остается сложной
Фото: iStock/IherPhoto

Фото: iStock/IherPhoto

Февраль 2025 года в Глушковском районе Курской области характеризуется сложной обстановкой. В беседе с ТАСС командир 5-й роты 2-го батальона добровольческого отряда «Барс-Курск» с позывным Борода сообщил о нарастающей активности со стороны противника.
По словам командира, в районе наблюдается постоянное использование артиллерии, а также массовые запуски FPV-дронов и дронов-камикадзе со стороны ВСУ, которые наносят удары как по гражданским, так и по военным объектам. Это создает серьезные угрозы для местных жителей и инфраструктуры.

Несмотря на обострение ситуации, в более спокойные периоды некоторые жители пытались вернуться в свои дома. Однако после последующих атак многие из них вновь покинули район, стремясь найти безопасное место.

«Сейчас остается не так много людей, в основном пожилого возраста. Они говорят, что больше некуда ехать и намерены оставаться до последнего», — отметил Борода.

«БАРС-Курск» — это уникальное формирование, состоящее из добровольцев из Курской области, преимущественно из Кореневского района. После тщательной подготовки отряд взаимодействует с другими подразделениями для обеспечения безопасности в отселённых районах и на других территориях Курской области.

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Одолевший солдата ВСУ в рукопашном бою штурмовик-якут встретился со Стивеном Сигалом
Сигал встретился в Москве со штурмовиком-якутом Григорьевым, одолевшим боевика ВСУ
27 февраля 2025, 06:53

Фото: iStock/Nastco

Известный голливудский актер и гражданин России Стивен Сигал встретился с Героем России, штурмовиком из Якутии Андреем Григорьевым, который победил боевика ВСУ в рукопашной схватке. Об этом сообщила замглавы правительства Якутии Ольга Балабкина в своем Telegram-канале.
«ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. Андрей Григорьев «Тута» и Стивен Сигал», — написала она.
Писатель Захар Прилепин опубликовал в своем Telegram-канале совместное фото двух мужчин.

«Сигал тоже немного якут по крови. Видно же. Один народ!», — добавил он под фотографией.



В начале января в соцсетях распространилось видео с нательной камеры украинского военного, где были запечатлены последние минуты его жизни и бой с якутским штурмовиком, который, выиграв схватку, выполнил просьбу противника спокойно уйти.

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Этот эпизод произошел около села Трудовое в ДНР.

Президент России Владимир Путин присвоил Григорьеву звание Героя России в начале января, а в День защитника Отечества вручил ему медаль «Золотая Звезда» лично.

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ТАСС: солдат РФ неделю выхаживал раненого под Часовым Яром командира
27 февраля 2025, 06:34

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Командир взвода штурмовой роты 6-й мотострелковой дивизии третьего армейского корпуса Южной группировки войск с позывным Рашик рассказал ТАСС, как подчиненный неделю лечил его после ранения под Часовым Яром.
Стрелок-сапер Сергей Степанов не только выхаживал командира, но и позже взял на себя командование взводом, захватив два опорных пункта ВСУ, зайдя в тыл врага.

В середине декабря группа Рашика отправилась на задание по захвату украинского укрепления, но попала под сильный обстрел, где несколько бойцов, включая командира, получили ранения. У Рашика были осколочные повреждения ног, таза и живота, и Степанов семь дней бинтовал его, накладывал мази и ждал, пока раны начнут заживать, а затем эвакуировал всех пострадавших.

Помимо этого, он обучал других солдат основам первой помощи, а за свой подвиг был представлен к высшей государственной награде.

Ранее сообщалось, что солдат ВС РФ закрыл собой пленного бойца ВСУ от украинского дрона.

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#обстрел
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В ДНР перехватили радиопереговоры ВСУ о бегстве бойцов под Красноармейском
27 февраля 2025, 05:08

Фото: iStock/Alex Kochev

Народная милиция ДНР перехватила радиопереговоры между командованием ВСУ. Об этом сообщил Telegram-канал силового ведомства республики, уточняя, что общение сопровождалось нецензурной лексикой.
Речь шла о попытке удержать позиции под натиском российской армии в районе Красноармейска (Покровска): командир с позывным Сигма приказал подразделению с позывным Селезень отразить атаку, однако позже от подчинённого с позывным Качур поступил доклад о бегстве соседних бойцов из-за обстрела.

«Возмущенный тем, что подчиненные оставили позицию, командир приказывает им вернуться обратно не смотря на то, что обстрел продолжается», — сообщил канал Народной милиции ДНР.
Ранее сообщалось, что в ночь с 26 на 27 февраля в результате атаки украинского беспилотника на город Грайворон Белгородской области погиб мирный житель, еще один пострадал.

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#днр
#всу
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Гладков: БПЛА ВСУ атаковали Белгородскую область, погиб мужчина
27 февраля 2025, 02:53

Фото: iStock/trikolor

В результате атаки украинского беспилотника на город Грайворон Белгородской области погиб мирный житель, еще один пострадал. Об этом написал в Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.
Взрывное устройство, сброшенное с БПЛА, попало в автомобиль, что привело к смерти водителя до прибытия медиков. Второй пострадавший получил множественные осколочные ранения головы, спины и конечностей — его экстренно доставляют в белгородскую горбольницу №2. Ему оказывается необходимая медицинская помощь.

«Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшего...», — сказал Гладков в оповещении.
На месте происшествия работают оперативные службы, уточняющие последствия удара.

Ранее сообщалось, что солдат ВС РФ закрыл собой пленного бойца ВСУ от украинского дрона. Видео происшествия выложили в основном Telegram-канале ВДВ.

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Солдат ВС РФ закрыл собой пленного бойца ВСУ от украинского дрона
Солдат «Днепра» ВС РФ закрыл собой пленного бойца ВСУ от украинского БПЛА
27 февраля 2025, 01:23

Фото: iStock/Tomas Ragina

На Ореховском направлении в Запорожской области российский военнослужащий группировки «Днепр» спас пленного бойца ВСУ от атаки украинского дрона. Как сообщает Telegram-канал «Крылатые», связанный с ВДВ, солдат прикрыл собой пленного, когда оператор БПЛА противника направил беспилотник в их сторону.
На опубликованных в Telegram кадрах видно, как двое российских военных конвоируют украинца, а в критический момент один из них толкает пленного на землю и накрывает его своим телом. Дрон, приземлившийся рядом, не сдетонировал, что предотвратило жертвы.

«Сложно представить, что в этот момент ощущал пленный: те, кого он считал побратимами, решили уничтожить его за желание выжить. Те, кого он считал врагами — рисковали собой, чтобы спасти его от смерти», — отметил основной канал ВДВ.


Ранее сообщалось, что «омерзительная восьмерка» устроила охоту на солдат ВСУ на «дороге смерти» в Курской области. В своём Telegram-канале военблогер Подоляка написал, что за две недели в окружении территории «главной дороги снабжения из Сум через Юнаковку в Суджу» уничтожено около 400 единиц техники противника, включая грузовики, бронемашины и системы ПВО.

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