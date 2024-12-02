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Координатор пророссийского сопротивления Сергей Лебедев заявил, что российская авиация нанесла удар по району расположения украинской армии в Винницкой области Украины. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам собеседника агентства, взрыв произошел в Винницкой области Украины. Он также сообщил, что российские войска атаковали группу украинской военной техники в районе Чернигова.
Ранее сообщалось, что украинские военные атаковали Горловку в Донецкой Народной Республике с помощью беспилотников. Инцидент произошел в центральном районе города 1 декабря. Украинская армия сбросила взрывчатку с беспилотника.
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Александр Климов