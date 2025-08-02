Взятие под контроль РФ северной части Волчанска и села Затышок: последние новости СВО на 2 августа
ВС РФ продолжают активно развивать наступление, постепенно увеличивая зону своего влияния. Украинские военные вынуждены переходить к обороне, но их сопротивление ослабевает из-за значительных потерь и нехватки подкреплений. Более подробно о ситуации в районах, прилегающих к линии фронта, читайте в материале «Радио 1».
Сумская область
На Сумском направлении продолжаются ожесточённые бои. В районе Юнаковки ВС РФ ведут штурм с юга, отбивая контратаки ВСУ. Украинская сторона несёт потери и теряет темп. За минувшие сутки подразделения ВДВ РФ выбили противника из нескольких опорных пунктов, продвинувшись на 400 метров. Под Кондратовкой и Андреевкой российские войска сохраняют инициативу, срывая попытки ВСУ перегруппироваться. В Новоконстантиновке российские морпехи зачистили три дома. Украинское командование подтягивает резервы в этот район, но их ввод затруднён из-за огневого контроля ВС РФ.
Харьковская область
На Волчанском направлении продолжаются активные боевые действия. Подразделения ВС РФ полностью очистили северную часть Волчанска, в то время как в южных районах города идут ожесточённые уличные бои. Одновременно развивается наступление в направлении Синельникова и Волчанских Хуторов, где противник, неся потери, пытается сдержать натиск российских военных.
В районе Мелового и Хатнего успешно расширяется контролируемый РФ плацдарм. Отмечено, что украинские силы на этом участке не предпринимали активных действий, сосредоточившись на укреплении оборонительных рубежей. В ходе проведённых операций были уничтожены три боевые группы ВСУ вместе с техникой, а также выявлен и ликвидирован пункт управления БПЛА с транспортной инфраструктурой.
Купянское направление
На южном участке Купянского направления продолжаются активные наступательные действия ВС РФ. Российские военные ведут бои в районе Московки, Соболевки и Зелёного Гая, методично выдавливая противника с укреплённых позиций. По данным военного эксперта Олега Царёва, разведгруппы действуют в районе Новоплатоновки, наступая со стороны Богуславки.
Ожесточённые столкновения отмечаются и в Коровьем Яру, где ВСУ пытаются контратаковать, но несут потери от точного огня российской артиллерии и авиации. Противник активно минирует подступы и перебрасывает подкрепления, однако инициатива остаётся за стороной ВС РФ.
Запорожское направление
Запорожский участок фронта остается одним из наиболее напряжённых. Основные бои ведутся в районах Плавней и Степногорска, где ВС РФ успешно удерживают занятые позиции, несмотря на попытки ВСУ перебросить подкрепления. На подступах к Орехово продолжаются встречные столкновения. В районе Малой Токмачки и Новоданиловки штурмовые группы ВС РФ методично вытесняют украинские части, продвигаясь вперёд под прикрытием артиллерии и авиации.
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Краснолиманское направление
На Краснолиманском направлении продолжаются активные боевые действия. В районе Торского российские подразделения, поддерживаемые мощным артиллерийским огнём, закрепляются на новых позициях, создавая плацдарм для дальнейшего наступления. Соседняя Зелёная Долина остаётся горячей точкой, где ВСУ, неся значительные потери, пытаются сдержать натиск войск РФ.
Под Карповкой и Редкодубом идут позиционные бои. ВС РФ методично выбивают противника из укреплённых пунктов, используя комплексное воздействие артиллерии, авиации и БПЛА. После успешного взятия Часов Яра российские войска начали продвижение к западному берегу Клебан-Быкского водохранилища с двух направлений — от Яблоновки и Александро-Калиново. В районе Николаевки идут интенсивные приготовления к штурму — применяются авиабомбы ФАБ-3000 для разрушения ключевых объектов инфраструктуры противника, включая мосты и склады снабжения.
Покровское направление
В районах Удачного и Котлино линия фронта остаётся стабильной, несмотря на ожесточённые бои. В Леонтовичах и Новоукраинке ВСУ пытаются укрепить оборону, но российские войска постепенно расширяют зону контроля, особенно в районе Лысовки.
На восточном фланге подразделения РФ прорывают оборону противника севернее Покровска, продвигаясь к Родинскому и Белицкому. В Чунишино зафиксировано беспорядочное отступление ВСУ с оставлением техники и позиций. Особые успехи отмечены на южном направлении. По оперативным данным, освобождено село Затышок, а продвижение к Белицкому создаёт угрозу окружения Покровска. Российские штурмовые группы уже проникают в городскую черту, вызывая дезорганизацию в рядах противника.
Общая ситуация свидетельствует о постепенной потере ВСУ контроля над Покровском. Ключевой задачей в настоящее время остаётся завершение окружения города, что может привести к стратегическому успеху на этом участке фронта.