02 августа 2025, 10:11

Фото: iStock/Sitikka

ВС РФ продолжают активно развивать наступление, постепенно увеличивая зону своего влияния. Украинские военные вынуждены переходить к обороне, но их сопротивление ослабевает из-за значительных потерь и нехватки подкреплений. Более подробно о ситуации в районах, прилегающих к линии фронта, читайте в материале «Радио 1».





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Лавров заявил, что обсуждение Россией и США украинской тематики даёт результаты

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