В Самаре после атаки беспилотников погиб мужчина
Мужчина погиб в Куйбышевском районе Самары из-за пожара от обломков вражеского дрона. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.
Местный житель находился в дачном доме, который загорелся из-за падения обломков беспилотника. Глава региона принес соболезнования родным и близким погибшего.
Федорищев добавил, что на местах работают сотрудники оперативных служб.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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