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В Самаре после атаки беспилотников погиб мужчина

В Самаре после атаки украинских беспилотников погиб мужчина
Фото: iStock/Motortion

Мужчина погиб в Куйбышевском районе Самары из-за пожара от обломков вражеского дрона. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.



Местный житель находился в дачном доме, который загорелся из-за падения обломков беспилотника. Глава региона принес соболезнования родным и близким погибшего.

Федорищев добавил, что на местах работают сотрудники оперативных служб.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

Екатерина Коршунова

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