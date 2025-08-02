В Самаре после атаки беспилотников погиб мужчина

02 августа 2025, 08:15

В Самаре после атаки украинских беспилотников погиб мужчина

Фото: iStock/Motortion

Мужчина погиб в Куйбышевском районе Самары из-за пожара от обломков вражеского дрона. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.